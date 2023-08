Melissa Satta in spiaggia al tramonto: il décolleté fa impazzire i follower (FOTO)

L’ex velina in vacanza mette in mostra il suo lato A su Instagram: utenti scatenati nei commenti!

Melissa Satta è una delle showgirl più amate da tutti gli italiane, tifosi e non. L’ex velina di Striscia la Notizia, che nel corso degli anni è sempre stata vicina al mondo del calcio, ha postato una storia sul suo profilo Instagram di quelle bollenti.

Nata negli Stati Uniti da genitori italiani, più precisamentea a Boston nel 1986, Melissa Satta ha trascorso gli anni dell’infanzia e dell’adoloscenza tra USA e Sardegna, la sua vera casa. Il papà della conduttrice è stato responsabile della programmazione urbanistica dell’area della Costa Smeralda, per 17 anni: una figura di riferimento, un architetto, importante e conosciuto nell’isola.

Melissa Satta, non tutti lo sanno, è sempre stata una grande appassionata di calcio sin da quand’era ragazzina: la bella modella, infatti, giocava nel Quartu Sant’Elena. Non solo pallone, però: anche arti marziali. Melissa Satta, infatti, è cintura marrone di karate, ha partecipato a diverse competizioni di livello internazionale. Una sportiva, a 360°.

Il calcio, però, ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita: professionale e privata. Dal 2013 al 2018, per cinque stagioni consecutive, Melissa Satta è stata il volto femminile del talk calcistico di Italia 1 Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, al fianco di Pierluigi Pardo. Dal 2021, poi, per lei è iniziata la collaborazione con Sky Sport: prima con la presenza nel corso di Sky Calcio Club, poi con la conduzione di Goal Deejay.

Melissa Satta, scatto da urlo su Instagram: il selfie fa impazzire i follower

Melissa Satta, quindi, è uno dei volti più amati e apprezzati dagli appassionati di calcio italiani. I tifosi del Milan, in particolare, la ricordano per la sua storia d’amore con Kevin-Prince Boateng, ex calciatore rossonero.

Il ghanese, con cittadinanza tedesca, ha appeso gli scarpini al chiodo di recente: ha detto ‘stop’ con il calcio giocato. Ma nei suoi anni a Milano ha conosciuto e sposato proprio la bella showgirl sarda. Dalla storia d’amore nacque Maddox, ma il rapporto poi si interruppe nel 2020 con l’ex centrocampista.

Sul suo profilo Instagram, Melissa Satta, posta diversi scatti: negli utlimi mesi estivi, molti in vacanza. Amiche, sport, sorrisi e fisico mozzafiato spesso in mostra. L’ultima stories, è di quelle da lasciare a bocca aperta.

Spiaggia, tramonto e selfie da urlo: il décolleté in primo piano ha fatto impazzire i suoi follower. Melissa Satta, 38 anni il prossimo 7 febbraio, si sta rilassando in vista della prossima stagione, ormai alle porte.