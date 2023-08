Mercato, il Milan pronto a cederli: via a prezzo di saldo

I rossoneri hanno già completato tantissimi acquisti, ma ora c’è bisogno di vendere. Due giocatori pronti per la partenza. Le valutazioni!

La società, dopo aver chiuso ben otto colpi in entrata, è al lavoro per sfoltire una rosa piena di esuberi. Nelle gerarchie di Stefano Pioli non c’è spazio per molti che dovranno essere venduti per fare cassa. Inoltre, gli acquisti di gente come Chukwueze e Pulisic ha solamente contribuito a diminuire ulteriormente le possibilità in rosa di questi calciatori.

Charles De Ketelaere, Yacine Adli, Junior Messias, Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Fodé Ballo-Touré sono questi i principali indiziati a dover lasciare il Milan durante questa sessione di mercato. La società spera di incassare circa 60 milioni da tutte queste uscite per fare cassa. Non sarà semplice piazzarli. Valutazioni fatte per due giocatori che adesso sono sempre più vicini a lasciare.

Valutazioni fatte, due giocatori con le valigie in mano!

Yacine Adli è stato poco utilizzato nella scorsa stagione. Il francese non è mai entrato nelle gerarchie di rotazione di mister Pioli ed in questa stagione, se dovesse restare, troverà ancor meno spazio dati i vari acquisti nel ruolo. Così dopo solo una stagione con la casacca rossonera il giovane talento è messo ai margini del progetto ed è pronto a lasciare la sua maglia numero 7.

Sulle sue tracce si sarebbe mossa negli ultimi giorni la società dell’Ajax. Il Milan è pronto ad accettare l’offerta, ma il giocatore è insicuro della destinazione. Il 23enne sarebbe alla ricerca di un campionato più competitivo in cui cimentarsi ed, al momento, rimangono dubbi sulla fattibilità di questa operazione.

Alexis Saelemaekers è stato anche protagonista con il Milan nella seconda parte della scorsa stagione, ma l’arrivo di Chukwueze, Pulisic e Romero gli chiudono ogni possibilità di una titolarità. Per lui sono giunte alcune richieste dalla Bundesliga, ma al momento solamente dei sondaggi.

Il belga ed il francese hanno in comune la valutazione fatta dai rossoneri. Secondo Tuttosport, sono circa 8 i milioni richiesti dal club di via Aldo Rossi per lasciarli partire. Le trattative non si fanno, però, solamente in due. Il Milan è sempre disposto a trattare, anche al ribasso, pur di liberarsene, ma entrambi i giocatori aspirano a campionati ed esperienze di livello. Per i due, ad oggi, non sono giunte offerte interessanti degne di valutazione.

La società cercherà di venderli in ogni maniera. I due non rientrano più nel progetto e possono essere considerati “sul mercato“. Resta difficile capire le intenzioni di entrambi, poiché al momento non si è ancora giunti ad una soluzione definitiva rispetto alle loro situazioni. Le trattative si evolveranno con ogni probabilità entro la fine del mercato. Il Milan non vorrà di certo trovarsi a stipendiare due calciatori considerati fuori dalle gerarchie del mister.