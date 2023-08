Mercato Milan, la dirigenza ha scelto il sostituto di Krunic: gioca in Serie A!

La dirigenza del Milan avrebbe già scelto il sostituto di Rade Krunic, arriva direttamente dalla Serie A.

In casa Milan le novità di calciomercato sembrano non finire mai. Furlani e Moncada continuano a lavorare per mettere a disposizione una rosa più lunga e competitiva rispetto a quella della scorsa stagione, che ha visto i ragazzi di mister Pioli chiudere con zero titoli vinti.

Uno dei reparti che ha subito più cambiamenti è il centrocampo. Infatti, dopo la cessione record di Sandro Tonali, pagato 80 milioni dal Newcastle, il club rossonero ha acquistato Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar e Musa dal Valencia.

Krunic verso l’addio: Dominguez in pole per sostituirlo!

Un altro calciatore che potrebbe lasciare Milano è Rade Krunic, centrocampista bosniaco. Per il pupillo di Stefano Pioli si fanno sentire le sirene turche. Il Fenerbahce spinge per averlo in rosa, nella quale ritroverebbe il connazionale Edin Dzeko.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, l’offerta per il classe 93′ è molto alta e le possibilità che se ne vada crescono. Nella lista dei sostituti spicca Nicolas Dominguez, centrocampista classe 98′ del Bologna.