Mercato Milan, non solo Tonali: fatta per un altro rossonero al Newcastle!

Un altro calciatore del Milan è pronto a trasferirsi al Newcastle dopo l’addio di Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero.

Sono ore molto importanti in ottica calciomercato. In casa Milan si respira entusiasmo e voglia di iniziare la nuova stagione, la dirigenza rossonera è a lavoro per regalare a mister Stefano Pioli una rosa più competitiva e folta rispetto a quella della scorsa stagione, che ha visto il club rossonero chiudere con zero titoli vinti.

L’inizio della Serie A 2023-2024 è alle porte e il club rossonero esordirà lunedì 21 agosto alle ore 20:45 a Bologna, nella gara valevole per la prima giornata di campionato. Lo scorso anno ha visto i ragazzi di mister Pioli raggiungere il quarto posto e la semifinale di UEFA Champions League.

Finora, la finestra di mercato ha regalato molte sorprese alla tifoseria ansiosa di capire se il Milan riuscirà a tornare a vincere, nonostante l’addio della coppia dirigenziale formata da Paolo Maldini e Frederik Massara. Inoltre, ha lasciato Milano anche Sandro Tonali, vista la cessione record di 80 milioni al Newcastle.

Il reparto che ha subito maggiori cambiamenti è l’attacco. La priorità era quella di rinforzare il pacchetto di esterni d’attacco e sono arrivati Pulisic, Romero e Chukwueze. Inoltre, è stato acquistato Anche Noah Okafor, che aiuterà Olivier Giroud nelle rotazioni ed è ancora incerto il futuro di Lorenzo Colombo.

Al momento, il Milan intende effettuare alcune cessioni. Junior Messias sembrerebbe essere ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa, mentre Rade Krunic potrebbe raggiungere il connazionale Edin Dzeko al Fenerbahce. Sarà da capire il futuro di Ballo Touré.

Ad inizio calciomercato, la cessione di Tonali creò diverso malcontento tra la tifoseria rossonera, che si riteneva dubbiosa rispetto a tutti i cambiamenti che stavano avvenendo, ma gli arrivi di calciatori come Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek hanno riacceso subito l’entusiasmo e la curiosità nel vederli all’opera il prima possibile.

Asse Milan-Newcastle: anche Heffernan lascerà i rossoneri

L’ex centrocampista del Brescia non è però l’unico a lasciare il Milan per accasarsi nel club inglese. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è fatta per il passaggio di Cathal Heffernan al Newcastle. Il difensore irlandese classe 2005 lascerà quindi il Milan.

Heffernan è un difensore molto giovane, con caratteristiche fisiche molto importanti, vista l’altezza di 185 cm. Destro di piede, può agire anche da terzino destro. La buona tenuta dell’uno contro uno e il colpo di testa sono le sue doti più importanti, ma è un buon prospetto perché molto intraprendente e coraggioso.