Mercato Milan, tanta concorrenza per Dominguez: cifre fissate

Il giocatore piace tanto ai rossoneri ma su di lui ci sono le attenzioni di tanti club europei e la strada che potrebbe portarlo a Milanello diventa sempre più tortuosa

La dirigenza rossonera sta svolgendo un grande lavoro sul mercato. L’obiettivo di Furlani e Moncada è quello di regalare a Stefano Pioli una squadra che possa essere competitiva in Serie A ed in Champions League. I rossoneri stanno cercando di piazzare gli esuberi della rosa tra i vari reparti e la cessione di Rade Krunic ai turchi del Fenerbahce potrebbe far sì che il diavolo torni sul mercato in entrata.

Il bosniaco avrebbe detto di sì al trasferimento e avrebbe un accordo di massima per lasciare il Milan. Il centrocampista tuttofare di Pioli sarebbe stato chiamato anche dal compagno di nazionale Edin Dezko, da quest’anno al Fenerbahce, spingendo per raggiungerlo a Istanbul.

Quanti nomi per il dopo Krunic

Il candidato numero uno per la sostituzione di Rade Krunic è sicuramente Nico Dominguez, centrocampista centrale del Bologna. La sua ottima stagione con i rossoblu allenati da Thiago Motta ha però attirato l’attenzione di tantissimi club in tutta Europa. L’argentino gradirebbe molto la soluzione Milan ma la concorrenza su di lui è spietata.

Il futuro di Dominguez in Emilia Romagna è quindi ancora molto incerto ed infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbero anche il Siviglia, la Fiorentina e lo stesso Fenerbahce. Il prezzo per assicurarsi le prestazioni dell’argentino è abbastanza alto. Secondo Transfermarket, il valore di Dominguez è di 17 milioni. Se il Milan riuscirà a vendere Krunic a 10/15 milioni, potrebbe reinvestire il tesoretto del bosniaco proprio per bussare alla porta del Bologna e provare a trattare per il centrocampista sudamericano.