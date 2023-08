Messaggio prima di Bologna-Milan: sentite Cardinale!

Il proprietario di RedBird e del club rossonero Gerry Cardinale ha detto la sua sulla stagione che si prospetta prima del match contro il Bologna.

La stagione del club rossonero sta per iniziare allo stadio Dall’Ara di Bologna con il posticipo della prima giornata di Serie A e inevitabilmente gli occhi di tutti saranno puntati sui nuovi acquisti della dirigenza che dovranno dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Il resoconto per ora recita ben 8 acquisti da parte della neo-dirigenza rossonera che dimostrano una certa ambizione da parte della nuova proprietà capeggiata da Gerry Cardinale che, prima del match contro il Bologna, ha detto la sua sulla nuova stagione che il Milan si appresta ad affrontare.

Il proprietario di RedBird ha da sempre dimostrato una mentalità diversa dal solito presidente e il calciomercato visto fino a questo momento ne è la prova evidente, di seguito le sue dichiarazioni:

“Non volevo mancare per un inizio di stagione che sarà a dir poco stimolante, il nostro obiettivo è continuare a migliorare e a vincere sia in Italia che in Europa ma tutto ciò non possiamo metterlo in pratica senza essere aperti a nuovi cambiamenti”

Continua con:

“Noi di RedBird siamo qui per vincere ma in maniera intelligente, perché vogliamo aprire un vero e proprio ciclo e non vincere una sola volta. Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile”