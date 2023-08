Messias-Milan, sarà addio: un club di Serie A ha convinto l’esterno!

Junior Messias lascerà il Milan, in queste ore si sta avvicinando l’addio definitivo al club rossonero.

In casa Milan si respira calciomercato come non mai. In queste ore i dirigenti rossoneri stanno lavorando insistentemente per completare la rosa in vista della prima giornata, che si terrà lunedì 21 agosto contro il Bologna allo stadio Dall’Ara.

Inoltre, in queste ore si stanno cercando di effettuare le cessioni. Uno dei calciatori più vicini all’addio è quello di Ballo Touré, che era stato accostato al Bologna in precedenza, ma ora potrebbe finire in Bundesliga. Sarà da capire chi sarà il vice Theo.

Mercato Milan, Messias in partenza: è vicinissimo al Genoa!

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Junior Messias è molto vicino al Genoa. Pochi minuti fa si è concluso un incontro a Milano tra il dg del club rossoblù Ricciardella, il trequartista brasiliano e il suo agente.

L’ex calciatore del Crotone ha dato il suo ok al trasferimento e in queste ore si stanno definendo i dettagli tra i due club. A breve si chiuderà l’operazione e quando arriverà la conferma definitiva, Messias si sottoporrà alle visite mediche di rito.