Milan, ancora colpi di mercato: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Il Milan, dopo la vittoria del Trofeo Silvio Berlusconi, sta continuando a lavorare sul mercato: l’annuncio fa gioire i tifosi.

Il Milan ieri è sceso in campo contro il Monza in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi. Ha vinto solamente ai rigori, visto che nei 90′ il risultato è rimasto fermo sull’1-1 (a Pulisic ha risposto Colpani). La gara è servita in ogni caso, oltre che per il valore simbolico, anche per capire quale tassello debba essere ancora rifinito e perciò si continua a lavorare ancora sul mercato.

Ieri sera, per la prima volta, si è visto un gruppo più completo a disposizione di Stefano Pioli. Perché i nuovi arrivati hanno iniziato a giocare insieme e hanno iniziato a mostrare le loro qualità. Ma qualche tassello ancora deve andare al proprio posto.

Ci sono alcuni profili che restano da piazzare in uscita, cosa che agevolerebbe il lavoro di Giorgio Furlani per gli ultimi colpi in entrata. Lo stesso Stefano Pioli ne ha parlato nel post-partita di martedì sera. Ma è arrivato anche un altro annuncio. Alberico Evani è sicuro che arriverà qualche altro giocatore.

Calciomercato Milan, annuncio di Evani: le parole dell’ex giocatore rossonero

Il Milan si sta preparando per affrontare la prossima stagione con l’obiettivo certo di rientrare tra le prime quattro e poi di provare a ottenere la seconda stella. Lo stesso tecnico rossonero ha confermato quest’intenzione nel post-partita di Monza-Milan giocata ieri per il Trofeo Silvio Berlusconi. Ma anche Alberico Evani, ex giocatore storico del Milan, ha detto la sua in merito.

Evani, che da poco ha terminato la sua esperienza nello staff medico della Nazionale Italiana, ha parlato di Milan e di quanto svolto sul mercato ai microfoni di ‘TMW Radio’. Con l’occasione ha fatto intendere di essere sicuro di un fattore. Secondo lui, infatti: “Il mercato è lungo, non solo il Milan si rinforzerà per dare più prestigio al campionato“. Il calciomercato finirà, infatti, a tutti gli effetti con il primo settembre e restano perciò ancora giorni disponibili per portare in squadra i giocatori che ancora mancano.