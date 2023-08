Milan, caccia al mediano: nome a sorpresa

Il mercato del Milan non si ferma. La società è chiara, se il centrocampista viene ceduto si pensa a sostituirlo con due possibili nomi proprio dal campionato italiano

L’arrivo di Yunus Musah, centrocampista statunitense ex Valencia, non ha chiuso il mercato del Milan. L’obiettivo della dirigenza rossonera adesso è quella di sfoltire la rosa cedendo gli esuberi e infoltire la panchina con dei sostituti adeguati per i titolari. L’americano è l’ottavo acquisto della coppia costituita da Furlani e Moncada che, dopo aver ceduto Tonali al Newcastle, ha rinforzato il centrocampo anche con Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Check. Negli ultimi giorni di questo mercato estivo che, per i tifosi rossoneri è più attivo che mai, c’è stato un forte interessamento dalla Turchia per Rade Krunic.

Il centrocampista bosniaco è il jolly per eccezione di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha fatto di Krunic un giocatore capace di adattarsi praticamente in tutti i ruoli del centrocampo. All’occorrenza è stato utilizzato anche come esterno offensivo o addirittura da falso nove. Insomma il Milan non vorrebbe privarsi del suo jolly tattico. Rade Krunic ha già un accordo di massima con il Fenerbahce che è molto interessato a strappare a Pioli il bosniaco per portarlo in Turchia. Furlani e Monacada però sono stati chiari, con un’offerta inferiore ai 10/15 milioni, il centrocampista non si muove da Milanello.

Bologna o Ligue 1 piste calde

Qualora dalla Turchia arrivasse l’offerta giusta, in virtù dell’accordo con il giocatore, Krunic sarebbe ceduto a titolo definitivo. Secondo il quotidiano Tuttosport, i rossoneri starebbero pensando a due giocatori del Bologna per sostituire il partente Rade Krunic. Schouten e Nico Dominguez sono nomi che piacciono molto alla dirigenza del Milan. Le prestazioni dei due giocatori nel centrocampo di Thiago Motta, durante la scorsa stagione, hanno fatto sì che grandi squadre come il Milan si in interessassero a loro.

Stando alle parole di Thiago Motta, rilasciate ultimamente in conferenza stampa, a Bologna c’è molto malcontento per l’operato sul mercato. Con la cessione di uno tra due dei giocatori più importanti della rosa come Schouten e Dominguez, tra i rossoblu si creerebbero ancora più disguidi tecnici e societari. Fatto sta che i rapporti tra le dirigenze di Milan e Bologna sono buoni, gli emiliani stavano trattando anche per Fodè Ballo-Tourè. Il terzino senegalese ha rifiutato il Fulham proprio per rimanere in Serie A ed aspettare la squadra di Motta. Qualora tra i rossoneri partisse Krunic e non si trovasse l’accordo per i centrocampisti del Bologna, il Milan sta pensando anche a Ibrahima Sissoko dello Strasburgo.