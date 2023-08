Milan, De Ketelaere può partire: un club di Serie A sul belga

L’ex Club Brugge è stata la grande delusione della scorsa stagione dei Rossoneri. Ora la sua permanenza è tutt’altro che scontata.

Il colpo principale della scorsa estate del Milan è stato senza dubbio quello di Charles De Ketelaere. Il suo acquisto è costato al Diavolo circa 35 milioni di euro, decisamente troppi per quello che il trequartista belga ha poi mostrato sul campo. Dopo una sola stagione CDK non sembra più essere nei piani di Stefano Pioli e nelle ultime ore tra i club interessati sembrerebbe esserci anche l’Atalanta.

Milan-De Ketelaere, sarà addio? Atalanta interessata

Per molti quella che verrà sarebbe potuta essere la stagione del riscatto per il classe 2001, ma forse non sarà così, o perlomeno non al Milan. Anche a causa dei tanti acquisti fatti, lo spazio a disposizione del belga potrebbe calare drasticamente e per questo i Rossoneri sarebbero disposti a salutarlo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, oltre a PSV ed Aston Villa, ad aver messo nel mirino l’ex Brugge ci sarebbe anche l’Atalanta. L’obiettivo della Dea è quello di trovare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.