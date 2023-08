Milan, frenata nella trattativa per De Ketelaere: la situazione

Continua senza tregua la trattativa tra Milan e Atalanta per il trasferimento di De Ketelaere, ma in queste ore sembra essere emerso un ostacolo.

Dopo aver speso tanto per i colpi in entrata, ora il Milan ha bisogno di risanare il bilancio e soprattutte le casse attraverso delle cessioni. Una di quelle che sembrava imminente e che poteva portare una boccata di ossigeno in tal senso, è quella legata a Charles De Ketelaere. La trattativa con l’Atalanta non è mai stata messa in discussione, tanto che le due parti avrebbero già trovato un’intesa di massima già da diverse settimane sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni di euro, più 22 per il riscatto, ai quali andranno aggiungersi altri 4 di bonus finali.

Troppo elevate le richieste del giocatore!

C’è però da registrare una frenata nell’operazione, perchè stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le richieste economiche dell’entourage del giocatore sarebbero considerate troppo elevate dalla Dea, che ora medita sulla situazione e prende tempo.