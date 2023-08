Il Milan incassa 5 milioni: pronto l’investimento

Il Milan continua a lavorare sulle uscite prima di poter operare nuovamente in entrata. Intanto le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per la cessione di un altro esubero.

La dirigenza del Milan prosegue il lavoro sul mercato, con la priorità che ora è passata alle uscite dopo aver effettuato diversi acquisti. Difatti finora i dirigenti rossoneri hanno effettuato innesti anche importanti, tra cui Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Musah e Okafor.

Adesso pero è tempo di cedere per sfoltire la rosa, con Rebic e Messias che già hanno salutato i rossoneri. Nelle prossime ore anche un altro giocatore potrebbe salutare il Milan.

Ballo-Tourè verso il Werder Brema: Calafiori il sostituto

Ormai da diverso tempo era chiara la posizione del Milan nei confronti di Ballo-Touré, con la dirigenza che ha informato il giocatore senegalese che non farà parte dell’organico 2023/2024. Dunque il Milan e gli agenti del giocatore si sono messi a lavoro per trovare la sistemazione migliore per Ballo-Touré.

In attesa di eventuali offerte, il terzino è stato escluso dalla tournée negli Stati Uniti dei rossoneri oltre a non essere impiegato in nessuna delle amichevoli disputate dal Milan. L’offerta giusta è poi arrivata qualche giorno fa, con Ballo-Touré che presto potrebbe salutare il Milan.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, ormai manca poco al trasferimento di Ballo-Touré in Bundesliga, precisamente al Werder Brema. Il Milan dovrebbe incassare circa 5 milioni dalla sua cessione. La giornata odierna dovrebbe essere quella decisiva per limare gli ultimi dettagli e permettere al terzino senegalese di volare alla volta della Germania. Dunque a breve si concluderà anche l’esperienza al Milan di Fodè Ballo-Touré, che sicuramente non ha stregato i tifosi rossoneri grazie alle sue prestazioni.

Una volta conclusa definitivamente la cessione del senegalese al Werder Brema, la dirigenza del Milan virerà sul sostituto del terzino, che diventerà dunque il nuovo vice di Theo Hernandez. Sul taccuino di Moncada e Furlani c’è da diverso tempo il nome di Riccardo Calafiori, ex Roma attualmente in forza al Basilea in Svizzera.

Fin da inizio mercato il team di mercato del Milan ha individuato in Calafiori il profilo ideale per sostituire Theo Hernandez in caso di infortuni o per far rifiatare il terzino francese prima degli impegni in Champions League. Dunque con molta probabilità, e a meno di colpi di scena, questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l’addio definitivo di Ballo-Tourè e per il trasferimento in rossonero di Riccardo Calafiori dal Basilea.