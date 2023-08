Milan e Juventus lavorano allo scambio last minute: cosa sta succedendo

In attesa di esordire ufficialmente in campionato, Furlani potrebbe regalare un altro colpo a Pioli: scambio last minute con la Juventus.

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a Bologna in occasione della prima giornata del campionato di Serie A per inaugurare ufficialmente la sua stagione. Ad attendere i rossoneri ci sarà, per l’appunto, il Bologna di Thiago Motta, alla ricerca di conferme dopo l’ultima inaspettata quanto gloriosa stagione sulla panchina del club rossoblù. Poche ore fa il tecnico rossonero ha presentato la sfida in conferenza stampa, annunciando quelle che potranno essere le novità per l’incombente stagione.

Una di queste potrebbe essere quella legata al nuovo schieramento tattico di Yacine Adli, giovane centrocampista francese che nella passata annata non ha avuto molto spazio nelle rotazioni. Quest’anno, però, con maggior esperienza e con un pizzico di intraprendenza in più, il calciatore classe 2000 potrebbe dire la sua anche come vice Krunic, a detta di Pioli. Un rinforzo casalingo che potrebbe permettere alla proprietà di Gerry Cardinale di non effettuare altri investimenti nel reparto, e di risparmiare il budget per puntellare altri reparti.

Asse Milan-Juventus, scambio a sorpresa: Kean in cambio di Saelemaekers

Come l’attacco che, nonostante gli innesti di Okafor, Chukwueze e Pulisic, potrebbe accogliere in squadra un altro nome dal mercato. Ipotesi plausibile in caso di cessione di Lorenzo Colombo, di ritorno dal prestito al Lecce, che sarebbe finito da tempo nel mirino del Monza di Adriano Galliani. Il club brianzolo è alla ricerca di un centravanti che possa rimpiazzare l’imminente partenza di Andrea Petagna, in direzione Cagliari, e avrebbe individuato nell’attaccante del Milan il profilo giusto.

Qualora dovesse concretizzarsi questa girandola di attaccanti, Furlani e Moncada sarebbero pronti a fiondarsi sul mercato alla ricerca di un altro numero 9 da regalare a Stefano Pioli. Uno dei nomi più caldi in questi giorni è quello di Moise Kean, attaccante classe 2000 di proprietà della Juventus, che andrebbe a completare il reparto offensivo con Giroud. Stando a quanto riferito in giornata da Sportmediaset, l’idea della dirigenza rossonera è quella di proporre uno scambio alla pari alla Juventus: in tal senso, Alexis Saelemaekers farebbe il percorso inverso di Kean, approdando a titolo definitivo a Torino. Un’affare che potrà prendere piede nei prossimi giorni, soprattutto nel caso in cui sia Broja che Berardi non dovessero riuscire ad approdare rispettivamente al Milan e alla Juventus.