Milan, Kjaer può partire: Furlani ha pronto il sostituto

Simon Kjaer non rientra più tra i giocatori imprescindibili di Stefano Pioli. Il difensore non è in ritardo di condizione e la società rossonera sta valutando una possibile cessione. Per sostituire il danese è già stato individuato il sostituto.

Dopo un ampio ridimensionamento nel reparto offensivo e a centrocampo, anche la retroguardia di Pioli potrebbe accogliere un nuovo volto. Prima di ciò il Milan potrebbe salutare un difensore: dopo tre stagioni e mezzo in rossonero, Simon Kjaer può lasciare il Diavolo.

Nelle ultime uscite il danese è parso in ritardo di condizione e la dirigenza rossonera lo ha quindi inserito nella lista dei partenti. Alla partenza dell’ex Roma e Palermo tra le altre potrebbe coincidere l’arrivo di un nuovo centrale.

Milan, individuato il sostituto di Kjaer: assalto entro la fine del mercato

Come dopo-Kjaer, i piani alti milanisti hanno sondato il terreno per Andrew Omobamidele. L’interesse per il difensore del Norwich City è sempre più incalzante, come affermato da La Gazzetta dello Sport.

Per il Milan non c’è fretta: i rossoneri terranno viva la pista, cercando di abbassare la richiesta di 15 milioni, e tenteranno l’assalto finale negli ultimi giorni del mercato, come già avvenuto l’anno scorso per Malick Thiaw.