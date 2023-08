Milan, Moncada cede il pupillo di Pioli e prende un top: le cifre

Sono giorni di fuoco per il calciomercato del Milan, il club rossonero continua verso la strada delle cessioni.

La dirigenza rossonera continua a spingere verso le cessioni per assicurarsi nuove entrate da inserire nella rosa di Stefano Pioli. L’obiettivo principale è sicuramente quello di rinforzare ancora di più la squadra con lo scopo di poter disputare un’ottima stagione durante il campionato.

Il club rossonero vuole rinforzare la squadra in vista della stagione 2023/2024. Tuttavia, per fare ciò la dirigenza deve puntare sulle cessioni. Spesso, tutto ciò prevede giocatori a cui non si vuole dire addio.

In casa Milan, il prossimo giocatore che potrebbe salutare la Serie A è Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è legato al club rossonero con un contratto fino al 2025 da circa 1,2 milioni di euro. Tuttavia, potrebbe lasciare il Diavolo prima del previsto. Infatti, ci sarebbe un accordo tra il Fenerbahce e il bosniaco. Già da qualche giorno il club turco aveva puntato gli occhi su di lui, il centrocampista non sembra dispiaciuto di questo possibile cambio di destinazione.

Inoltre, il Milan non sembra intenzionato ad opporsi ad una presunta partenza da parte di Krunic. Per tale motivo, i primi contatti tra il club rossonero e il club turco sono stati già avviati. Tuttavia, Pioli non è contento di questa decisione. Stefano Pioli non vorrebbe privarsi del suo pupillo di centrocampo, ma potrebbe consolarsi con la soluzione che il Milan ha già in mente. Inoltre, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Diavolo chiede almeno 15 milioni di euro, per cedere il centrocampista bosniaco.

Già a partire dalle prossime ore, potrebbe arrivare la chiusura dell’operazione con il Fenerbahce.

Post-Krunic? Il Diavolo ha già le idee chiare

Stefano Pioli non è convinto sulla cessione del suo pupillo del centrocampo, ma ha già in mente una possibile alternativa che potrebbe consolarlo. Il club rossonero ha già puntato gli occhi sul centrocampista dell’Atalanta: Teun Koopmeiners. Tuttavia, la concorrenza per accaparrarsi l’atalantino sembra spietata e complicata.

L’Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo ad una cifra bassa. Inoltre, il Milan non è l’unica squadra ad avere gli occhi puntati sul centrocampista olandese, ma anche il Napoli. Non è ancora una trattativa sicura, ma potrebbe benissimo svilupparsi e proseguire molto presto. Inoltre, nel frattempo il Milan potrebbe anche fare cassa tramite Caldara, su di lui c’è sempre un club turco: il Besiktas.

Bisognerà quindi aspettare i prossimi giorni, o anche ore per vedere come si evolverà la situazione in casa Milan.