Milan, Musah si presenta: “Ho scelto il numero 80 per Ronaldinho”, poi la rivelazione a sorpresa.

È arrivata l’ufficialità: Yunus Musah è un nuovo giocatore del Milan. Lo statunitense è l’ottavo colpo della nuova gestione Furlani-Moncada. L’ex Valencia, intervenuto ai Milan Tv, ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo sull’approdo in rossonero.

Habemus Musah. Il Milan ha reso ufficiale l’acquisto di Yunus Musah dal Valencia. Il classe 2002 è l’ottavo colpo messo a segno dalla dirigenza rossonera in questa sessione di calciomercato, il terzo in mediana dopo Reijnders e Loftus-Cheek.

Nella giornata odierna lo statunitense ha svolto le visite mediche di rito per poi recarsi nella sede di Via Aldo Rossi per legarsi al Milan.A seguito della firma sul contratto, il centrocampista ha rilasciato il primo parere sulla nuova avventura ai microfoni di Milan Tv:

“Sono molto felice. Mi farà male la bocca da quanto sto sorridendo. Voglio ringraziare tutti. Devo capire cosa è successo. Sono molto felice”.

Il giovane mediano ha ricordato successivamente i primi passi vissuti con il pallone tra i piedi come di seguito:

“Ero piccolissimo. Giocavamo a 7 e mi piaceva dribblare molto, giocavo tantissimo, anche con i miei fratelli. Avevo un bel rapporto con i compagni di squadra, entrare in contatto con tante culture: è molto interessante e aiuta nella vita”.

A Milano Musah troverà il compagno di Nazionale Christian Pulisic, con il quale si è sviluppato uno scambio di messaggi poco prima dell’approdo in Italia:

“Abbiamo parlato. Mi ha chiesto come vanno le cose e poco fa mi ha scritto ‘congratulazioni’. Sono molto felice che possiamo giocare insieme anche nel club”.

Il neo-acquisto ha inoltre omaggiato la storia del Diavolo ricordando i seguenti giocatori:

“Ci sono tantissimi giocatori che mi piacevano moltissimo, come Seedorf, Pato, Ronaldinho… Mio fratello è tifoso del Milan, quindi seguo il Milan per questo”.

Milan, Musah si presenta: “Mi piace tanto andare uno contro uno a centrocampo”

La scelta del numero di maglia è ricaduta sul 80. Il newyorkese ha motivato la decisione come di seguito: