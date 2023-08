Milan, non è finita: tre colpi dopo Musah, i dettagli

La sessione estiva del calciomercato rossonero è stata caldissima e la sensazione è che gli acquisti non siano ancora terminati

Un’estate rovente in tutti i sensi quella rossonera che tra addii dirigenziali, acquisti e cessioni importanti ha sempre tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Tutto è iniziato con il licenziamento di Maldini e Massara, un colpo al cuore per i sostenitori del Milan. La perdita di Tonali, volato in Premier per circa 80 milioni di euro, aveva fatto pensare al peggio ma, con la salita in cattedra di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, il diavolo ha iniziato a prendere una nuova forma. A Milano è sbarcato da poco l’ottavo acquisto della coppia rossonera, stiamo parlando di Yunus Musah, centrocampista americano, classe 2002.

Prelevato dal Valencia per circa 20 milioni, Musah andrà ad arricchire il centrocampo rossonero dopo gli arrivi di Loftus-Check e Reijnders. Gennaro Gattuso, ex allenatore del Valencia, aveva tanto parlato bene del centrocampista statunitense sostenendo che, una sua crescita ad alto livello, poteva farlo diventare un giocatore simile a Kessiè. Proprio l’ivoriano, ceduto la scorsa stagione al Barcellona e adesso finito in Arabia Saudita, era tanto mancato al gioco di Stefano Pioli nel precedente campionato. Chissà che l’acquisto di Musah non sia una scommessa proprio in quel ruolo “carente” nel centrocampo rossonero.

Ancora mercato in entrata e in uscita

L’arrivo del centrocampista americano non sarà l’ultimo in casa Milan. Furlani e Moncada hanno pronti ancora alcuni colpi per il diavolo che saranno in entrata e in uscita. Entro la fine di agosto e del mercato infatti potranno arrivare altri tre giocatori. Il primo potrebbe essere proprio un terzino sinistro. Ai rossoneri serve un giocatore che faccia rifiatare Theo Hernandez in vista dei tanti impegni stagionali e nei piani della dirigenza c’è Riccardo Calafiori. Il terzino italiano è un’ex conoscenza de nostro campionato, prodotto del vivaio della Roma e attualmente al Basilea, potrebbe essere lui il nono acquisto del Milan.

Per gli altri colpi in entrata servirà capire quelli che invece usciranno dalla rosa. Il Besiktas, dopo aver acquistato Rebic a titolo definitivo, è molto interessato a Junior Messias. Il brasiliano sembra non gradire la destinazione. Sempre dalla Turchia c’è un forte interessamento del Fenerbahce per Rade Krunic. Il bosniaco avrebbe già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento, ma il Milan chiede circa 10/15 milioni di euro per lasciarlo partire. Una sua cessione farebbe muovere il mercato rossonero nuovamente per il centrocampo. Stesso discorso vale per il difensore centrale, dopo l’uscita di Gabbia andato in prestito al Villareal, ai rossoneri servirebbe un nuovo difensore centrale che lo sostituisca. Insomma dopo Musah, si lavorerà al piazzamento degli esuberi e a rinforzare la squadra con altri nuovi nomi.