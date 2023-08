Milan-Novara, le formazioni ufficiali per l’ultima amichevole: Pioli lancia Okafor

Ultimi ritocchi nell’amichevole in vista del debutto in Serie A della prossima settimana. I big rifiatano, ampio turnover per Pioli!

I rossoneri si preparano per l’ultima sfida prima della partita contro il Bologna in programma il 21 agosto alle 20.45. La sfida a Milanello con il Novara è prevista per le ore 10.30 della giornata odierna. Per la seconda volta in questo precampionato il Milan sarà in campo due volte in meno di ventiquattr’ore. Sarà possibile seguire la diretta sui canali Sky, DAZN e NOW.

Pioli lancia una formazione molto simile a quella dell’ultima sconfitta con il Trento. L’unica differenza in attacco è Okafor in campo dal 1′ al posto. Tante le sorprese in difesa. Ampio turnover per i rossoneri dopo che i big hanno giocato tutti e 90 i minuti nella partita contro l’Etoile du Sahel giocata ieri. Le formazioni ufficiali del match!

I big a riposo, ampio turnover per Pioli!

Nella vittoria dell’amichevole di ieri hanno preso parte tutti i titolarissimi che non hanno lasciato il campo per tutti i 90′. Oggi nessuno di loro sarà del match con Stefano Pioli che proverà una nuova formazione formata dall’ormai solito 4-3-3, ma con tante sorprese in difesa. Parte dal 1′ di Okafor con al suo fianco i due nuovi acquisti.

Come contro il Trento, tantissimi giovani in panchina che con ogni probabilità troveranno un piccolo scampolo di gara nel secondo tempo. I rossoneri sperano di non commettere alcun passo falso questa volta e di portare a casa una facile vittoria data la differenza sostanziale dei giocatori in campo.

In porta Mirante dall’inizio che probabilmente si darà il cambio con Sportiello nella ripresa. Solita difesa a quattro, ma con delle sorprese nelle posizioni: Calabria terzino destro, Kjaer e Bartesaghi la coppia inedita di centrali, Florenzi provato terzino sinistro. Centrocampo nuovamente a 3 con Musah, Adli e Pobega così come contro il Trento. Il tridente è tutto formato da due neo acquisti che partiranno per la prima volta tutti insieme: Chukwueze, Okafor, Romero. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Milan (4-3-3) 83 Mirante, 2 Calabria, 24 Kjaer, 95 Bartesaghi, 25 Florenzi, 80 Musah, 7 Adli, 32 Pobega, 21 Chukuwueze, 17 Okafor, 18 Romero

Novara Desjardins, Caradonna, Migliardi, Di Munno, Bonaccorsi, Scaringi, Fragomeni, Bagatti, Rossetti, Buric, Corti