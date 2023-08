Milan, nuova possibilità per Adli: lo scenario per il futuro

Il futuro di Yacine Adli è ancora in bilico: il centrocampista rossonero non so ancora se giocherà a Milano o meno la prossima stagione.

Yacin Adli è stato acquistato dal Milan nell’agosto del 2021, continuando però a giocare in prestito al Bordeaux. Solamente nell’estate del 2022 il centrocampista francese ha raggiunto Milano per scendere in campo con Stefano Pioli, ma Adli ha trovato poco spazio.

Futuro Adli, le possibili piste

Adli ha svolto la propria preparazione estiva con la squadra rossonera, anche se Pioli lo ha utilizzato poco nelle amichevoli pre-campionato. Un pò perché le aspettative su di lui erano molto più alte, un pò perché Pioli ha preferito i veterani ai giovani.

Il centrocampista francese non sa ancora le sorti del suo futuro: secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Adli, che tanto piaceva in Serie A e in Olanda, al momento sarebbe fuori dal mercato. Il centrocampista, infatti, sembrerebbe aver acquisito più fiducia da parte di Stefano Pioli, che lo utilizzerebbe al posto di Junior Messias.

Il tutto sta nel capire se arriverà un’offerta convincente: in questo caso, il Milan sarebbe disposto a privarsi del suo calciatore, per girarlo in prestito ad altre squadre. Su di lui ci sono club italiani, come la Salernitana, ma anche club esteri.