Milan, Pioli richiama il calciatore: giocherà le amichevoli in attesa della cessione

Pioli richiama il giocatore rossonero per le rimanenti amichevoli, ma la situazione non è cambiata: si aspetta la cessione.

Nella stagione appena trascorsa Origi ha segnato solo due gol, davvero pochi per un attaccante, specialmente se con delle aspettative e un in ingaggio importanti, come nel suo caso (ha un contratto da 4 milioni a stagione). Oltre ad aver avuto uno scarso rendimento ha avuto diversi problemi fisici, è stato quindi inaffidabile sotto tutti i punti di vista.

Il giocatore è fuori dal progetto Milan e si aspetta solo la cessione, che però al momento non è così semplice.

Pioli richiama Origi, il giocatore prenderà parte delle amichevoli

Il rientro nella squadra per giocare le amichevoli potrebbe essere un’ottima vetrina per la cessione di Origi. Il belga in realtà ha già ricevuto diverse proposte, ma le ha rifiutate tutte: Arabia, Turchia, Bundesliga. La speranza, per lui e per il Milan, rimane il West Ham. Gli inglesi hanno mostrato interesse per il giocatore e hanno appena ceduto Scamacca, potrebbero dunque affondare il colpo.

Il Milan non ha più spazio per Origi, il suo ingaggio è pesante per le casse rossonere e non c’è tempo per una seconda chance.