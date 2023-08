Milan, senza un nuovo centravanti si potrebbe puntare sull’idea in casa

Secondo alcune recenti indiscrezioni, in casa Milan si sta pensando ad una soluzione interna qualora non dovesse arrivare un nuovo attaccante.

Manca sempre meno alla fine della sessione di mercato estiva e in casa Milan, oltre a cercare di sfoltire la rosa dai parecchi esuberi, si proverà anche a puntellare la squadra con gli ultimi acquisti. Da tempo è noto che a Stefano Pioli farebbe comodo avere un nuovo attaccante di peso che possa sostituire Olivier Giroud nel momento del bisogno e sono tanti i nomi sondati dal Diavolo, uno su tutti quello di Armando Broja del Chelsea. Riuscire a prendere il giovane 2001 del Chelsea però non sarà semplice per questo si sta studiando anche una soluzione interna.

Okafor convince sempre di più Pioli anche in posizione centrale

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, il Milan ha iniziato a valutare seriamente anche l’ipotesi di promuovere a punta centrale Noah Okafor. Queste le sue parole in merito:

“Da quello che ci risulta anche soprattutto dopo l’allenamento di oggi Okafor inizia a convincere anche come attaccante centrale, alternativa a Giroud”.

L’attaccante svizzero ha già giocato in questa posizione a Salisburgo ma può disimpegnarsi tranquillamente anche sulla fascia. Se Okafor dovesse essere considerato davvero l’alternativa a Giroud per i rossoneri si chiuderebbe la complicata ricerca ad un nuovo numero 9 e magari si potrebbe pensare ad altri ruoli da rinforzare.