Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Pioli sorprende in attacco

Finalmente ci siamo: il Milan è pronto a riabbracciare i suoi tifosi nella prima partita casalinga della stagione. Ad attenderlo, il Torino guidato da Ivan Juric.

Il Milan torna finalmente a San Siro. Questa sera – alle ore 20:45 – avrà inizio Milan-Torino, partita in programma nel turno della seconda giornata di campionato. I rossoneri arrivano in grande fiducia a questo match: infatti, nella partita d’esordio contro il Bologna, è arrivata una grande vittoria. Pioli e i suoi ragazzi hanno espugnato il Dall’Ara per 0-2, grazie alle reti di Giroud e Pulisic.

I granata, invece, hanno steccato il primo appuntamento stagionale, con il pareggio per 0-0 contro la neopromossa Cagliari. Questo stop inatteso ha evidenziato come la squadra del capoluogo piemontese non abbia ancora smaltito a pieno i postumi della preparazione estiva. Insomma, entrambe le squadre hanno grandi motivazioni e voglia di dimostrare. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro.

Pioli conferma gli 11 di Bologna: ancora panchina per Chukwueze

Stefano Pioli ha scelto la formazione titolare da schierare contro il Torino. Il tecnico rossonero ha riconfermato tutti gli 11 scesi dal 1′ in campo nella trasferta di Bologna. Una scelta prevedibile (data la grande prestazione di lunedì scorso) che, però, va a discapito dei nuovi arrivati Okafor e Chukwueze. Nota di merito per la prima convocazione di Musah, che ha scontato il turno di squalifica.

Anche Juric ha deciso di cambiare poco nulla rispetto alla formazione schierata contro il Cagliari. L’unica grande novità è la presenza di Radonjic al posto di Karamoh. Di seguito le formazioni ufficiali.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric