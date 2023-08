Milan-Torino, i tifosi rispondono presente: che numeri!

La seconda giornata di Serie A sta per iniziare. Dopo il 2-0 nella trasferta di Bologna il Milan sarà impegnato questa sera, a San Siro, contro il Torino. Per i rossoneri sarà la prima apparizione davanti ai propri tifosi, visti i numeri, sarà una grande accoglienza.

Dopo il buon debutto a Bologna, Stefano Pioli vuole il bis stasera contro il Torino per dare continuità a una stagione che è partita con il piede giusto. Un San Siro stracolmo, aiuterà i rossoneri in questa sfida tutt’altro che facile. La squadra di Juric abbina qualità, quantità e grande organizzazione di gioco. Nonostante l’impegno ostico c’è grande fiducia in casa Milan, il fattore campo sicuramente inciderà.

Sarà la prima di Rafael Leao con la maglia numero 10 sulle spalle davanti al proprio pubblico. Il portoghese guiderà l’attacco rossonero completato da Giroud e Pulisic. Toccherà a lui accendere i tifosi che si riverseranno in massa in uno stadio quasi esaurito.

San Siro quasi esaurito per la prima in casa del Milan, le parole di Pioli

Sarà un San Siro pieno quello che accoglierà il Milan stasera. Il club ha annunciato che ci saranno 72.000 spettatori sugli spalti, dando continuità ai numeri delle ultime stagioni.

Un sostegno fondamentale che la squadra avrà da parte del suo pubblico, Stefano Pioli ha sottolineato questo aspetto anche nella conferenza stampa della vigilia.