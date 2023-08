Milan-Trento, le formazioni ufficiali della sfida: quante sorprese

In scena tra pochi minuti l’amichevole tra Milan e Trento. Una delle ultime partite prima di iniziare il campionato. Le scelte di Pioli!

Amichevole estiva in programma alle ore 18 per il Milan. I rossoneri affronteranno il Trento in quella che è una delle ultime amichevoli della stagione per la squadra. Il match si disputerà a porte chiuse. Quante sorprese di formazione per Pioli dal 1′. Scelte che delineano il mercato?

Esordio dal 1′ per due nuovi ed Adli titolare!

Tanti i giovani in panchina per questa sfida e pochissimi i titolari sia convocati che in campo dal primo minuto. C’è l’esordio dal 1′ per il neo acquisto Chukwueze in cerca della miglior condizione. Parte dall’inizio anche il giovane centrocampista Yunus Musah nel centrocampo a tre con Pobega ed, a sorpresa, Adli. Il centrocampista francese è al centro delle voci di mercato, ma sembra che Pioli gli abbia voluto riservare un posto dal 1′ per quest’amichevole.

Tantissimi i giovani in panchina che molto probabilmente troveranno spazio nel secondo tempo per far rifiatare i più importanti calciatori che potrebbero fare comodo per l’esordio in campionato. Un Milan totalmente rimaneggiato e rinnovato rispetto all’amichevole giocata ieri sera contro il Monza. Il “Trofeo Silvio Berlusconi” è stato vinto schierando moltissimi titolari dal 1′, a differenza dell’amichevole in scena nella giornata odierna.

Milan (4-3-3) 57 Sportiello, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 7 Adli, 80 Musah, 32 Pobega, 21 Chukuwueze, 29 Colombo, 18 Romero

Trento Russo, Frosinini, Fabbri, Sangalli, Trainotti, Ferri, Di Cosmo, Attys, Petrovic, Pasquato, Rada