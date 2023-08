Milan, tutto deciso: no alla cessione!

Dopo lunghe ed attente valutazioni, Pioli e la dirigenza del Milan hanno deciso di togliere dal mercato uno dei calciatori rossoneri.

Nel corso di questa estate il Milan ha cambiato tanti giocatori con alcune cessioni dolorose ma anche parecchi arrivi che stanno già facendo sognare i tifosi rossoneri. Con questi nuovi acquisti il tecnico milanista, Stefano Pioli, ha optato definitivamente per un nuovo modulo, ovvero il 4-3-3.

A risentirne maggiormente di questa novità è soprattutto il reparto di centrocampo che ha dovuto rinnovarsi con le nuove idee dell’allenatore e adattarsi al cambiamento. Per tale ragione anche alcuni interpreti nella zona nevralgica del campo sono cambiati nel corso di questa sessione di mercato. C’è però chi ha voluto con forza provare a restare a Milano per giocarsi le sue chance e sembra proprio che questo suo desiderio verrà esaudito.

Il rossonero può festeggiare: no di Pioli alla cessione

Nelle scorse settimane molte voci di mercato avvicinavano il nome di Yacine Adli a diverse squadre interessate al suo profilo. Le sue qualità infatti sono note e soprattutto nel campionato francese ha dimostrato già di essere un giovane dal grande potenziale. In rossonero fino ad ora non è riuscito ad esprimersi al 100% ma lui è convinto di poter fare meglio, anche aiutato dal nuovo modulo e dalla nuova posizione in campo. Il francese classe 2000 ha infatti fatto di tutto per convincere la società a trattenerlo ancora a Milano per la prossima stagione, convinto di poter crescere ancora e in grado di conquistare il pubblico di fede rossonera.

Come confermato dall’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, Pioli e il suo staff hanno fatto le dovute valutazione e si sono convinti di trattenere Adli ancora per la prossima stagione. Il nuovo ruolo pensato per lui è quello di mediano davanti alla difesa, dove dovrebbe alternarsi con Rade Krunic che è partito titolare nelle prime due gare della stagione. La sua enorme voglia di Milan potrà fare la differenza nel corso della stagione e aiutare la squadra nel momento del bisogno ma non sarà certamente facile riuscire a ritagliarsi un posto in questo centrocampo.

Nonostante gli arrivi di parecchi nuovi centrocampisti come Loftus-Cheek, Musah e Reijnders, l’ex Bordeaux e PSG è convinto di poter fare bene. Dovrà quindi lavorare molto per convincere Pioli a chiamarlo in causa con continuità e soprattutto nella prima parte di stagione in cui mancherà un pezzo importante come Bennacer, Adli dovrà essere bravo a scalare le gerarchie.