Milan, tutto pur di cederlo: la decisione è clamorosa

Decisione clamorosa da parte del Milan che fa di tutto per cedere uno dei suoi esuberi che più hanno deluso la scorsa stagione

Il Milan si sta portando molto avanti sul mercato per avere a disposizione una rosa più che competitiva all’inizio della stagione. I rossoneri hanno puntato su giocatori di altissimo livello come Loftus Cheek e Pulisic, ma anche di Reijnders e Chukwueze.

Una rivoluzione arrivata grazie anche alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha fruttato circa 80 milioni di euro. In attacco, invece, il club rossonero ha acquistato Noah Okafor dal Salisburgo, che si alternerà con Olivier Giroud.

La posizione di Okafor avrebbe dovuto ricoprirla Divock Origi, centravanti belga arrivato a parametro zero l’anno scorso dal Liverpool. Era considerato come uno dei migliori colpi degli ultimi anni, visto ciò che ha dato alla causa dei Reds, e ai costi abbattuti vista la scadenza. Ma la sua stagione non è stata positiva, per usare un eufemismo.

Origi è la vera delusione del mercato del Milan insieme a Charles De Ketelaere. Due acquisti risultati decisivi per l’addio di Maldini e Massara, che si sono lasciati molto male con Cardinale. L’annata è stata difficile e la qualificazione in Champions League è arrivata soltanto grazie al -10 in classifica della Juve.

Il Milan non si opporrà alla cessione di Origi

Il Milan ha preso una decisione forte sul futuro di Divock Origi. Non si opporrà alla cessione del centravanti belga, nel senso che non ha fissato un prezzo per la sua cessione. E su di lui c’è forte l’Arabia Saudita.

Il punto è che qualsiasi cifra che arriverà sarà considerata una plusvalenza, visto che il giocatore arrivò dal Liverpool a parametro zero. Quel che conta per Furlani e Moncada è risparmiare l’ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, con il contratto in vigore fino al 30 giugno 2026.

Il risparmio totale tra netto, lordo e Decreto Crescita che verrebbe a mancare visto l’addio dopo un solo anno ammonta a 13,3 milioni di euro. Una cifra importante per il Milan, che ha già deciso di acquistare Okafor che sarà libero di crescere alle spalle di Giroud.

E soprattutto è integro fisicamente per affrontare una stagione difficile tra Serie A e Champions League. Oltre a Origi, il club rossonero è interessato anche a cedere De Ketelaere. Situazione un po’ più complessa, vista la spesa di oltre 30 milioni di euro dell’anno scorso. Insomma, il Milan prepara la cessione di Origi in attesa di altre offerte per il trequartista belga.