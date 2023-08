Missione attaccante, nuovi contatti in vista: il Milan prepara l’affondo

I giorni passano, il Milan rimane sempre vigile sul mercato per un ultimo acquisto importante per la rosa.

Ormai manca meno di una settimana e le porte del calciomercato saranno definitivamente chiuse. Il club di via Aldo Rossi in questi pochi giorni disponibili però deve cercare di piazzare alcuni colpi, in entrata e in uscita. In uscita innanzitutto vediamo principalmente Ballo-Touré e Saelemaekers. I due giocatori rossoneri sono ormai relegati nelle ultime posizioni nelle gerarchie di Pioli e dovranno cambiare aria per trovare spazio. Rimane in uscita anche Origi per l’attacco.

In entrata diversamente si pensa ancora a due acquisti da portare a termine: un centrocampista e un attaccante. Per l’attacco torna in voga il nome di Mehdi Taremi e il Porto, però, non demorde e vuole massimizzare la buona entrata possibile in caso di vendita del proprio giocatore. I due club continuano i contatti e la trattativa prosegue.

Attacco Milan: Taremi nel mirino

Il Milan non lo molla e Taremi non molla il Milan, si cerca l’accordo per la buona riuscita della trattativa.

La notizia arriva dal giornalista sportivo belga Sacha Tavolieri e riporta, via Twitter, i continui contatti avvenuti tra Milan e Porto. Il Milan vuole fortemente l’attaccante iraniano che potrebbe essere un’ottima riserva, e non solo, per l’attacco rossonero a Giroud. Taremi invece, secondo il giornalista, aspetta solo il Milan e i due club si incontreranno domani sera dopo la partita che vedrà il Porto impegnato contro il Rio Ave in Primeira Liga.

La trattativa che potrebbe portare Taremi in rossonero può sbloccare anche la situazione legata a Lorenzo Colombo. Il giovane vivaio rossonero con l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe difatti partire nuovamente in prestito verso altri club. Sul giovane attaccante ricordiamo che è sempre in pressing il Monza di Galliani che in caso di via libera accoglierebbe positivamente il giovane attaccante.

Ricordiamo che Milan e Porto erano già in contatto diverse settimane fa ma ci fu una brusca frenata nella trattativa per via di un rialzo continuo sul prezzo del giocatore da parte del club portoghese. Il Milan infastidito dal comportamento del club ha congelato la trattiva ma, dato il momento di bisogno, ecco che vengono riavviati i contatti.

Dunque domani potrebbero arrivare notizie importanti sul fronte attacco per il Milan che vedrebbe atterrare a Milano un ottimo attaccante da 179 gol totali in carriera e che in Europa, e non solo, si è rivelato sempre un giocatore decisivo.