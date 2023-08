Mossa a sorpresa del Milan: rinnovo e cessione

Un affare che permetterebbe al Milan di tornare sul mercato per cercare il suo sostituto, tutto può accadere nella prossima settimana

La stagione del Milan, durante lo scorso campionato, ha lasciato i tifosi con l’amaro in bocca. Dopo lo scudetto conquistato nel 2022, ci si aspettava qualcosa in più nel rendimento dalla squadra di Pioli. Invece è arrivato un quinto posto, diventato poi quarto grazie alla penalizzazione della Juventus, mentre, in Champions sono arrivate incredibilmente le semifinali. Un Milan a due facce insomma che, secondo la proprietà americana, necessitava di una linfa diversa e di un cospicuo miglioramento. Grazie ai soldi ricavati con la cessione di Sandro Tonali, il diavolo ha provato a rifarsi il vestito e così sono arrivati 8 nuovi giocatori.

Dopo la firma di Yunus Musah, si è lasciato spazio alla cessione degli esuberi. Il mercato in entrata ha subìto una leggera frenata e si è preferito alleggerire la rosa dai giocatori ormai considerati fuori dal progetto tecnico della squadra. Sono partiti Rebic, Messias, Vasquez, De Keteleare e Gabbia e si punta anche alla cessione di Origi e Saelemakers. Differente invece il discorso relativo a Lorenzo Colombo, il Milan punta molto sul giovane centravanti italiano tanto da averlo contro-riscattato dopo l’anno di prestito al Lecce.

Il piano della dirigenza per Lorenzo Colombo

La stagione del classe 2002 in Salento è stata molto positiva. L’esperimento dei rossoneri che, decisero di mandarlo in Puglia per concedergli più minutaggio, ha avuto decisamente successo. Quest’anno si vorrebbe ripetere lo stesso tipo di operazione. Colombo ha sicuramente maturato più esperienza calcistica ma, essendo ancora molto giovane (classe 2002), si sta pensando a mandarlo ancora in prestito. Sul talento di Vimercate ci sono tanti club di Serie A ma, quello che ad oggi pare più intenzionato a lui, è il Monza di Adriano Galliani.

I brianzoli sono molto seri sul giocatore ma il Milan ha in mente un piano per l’attaccante. Avendo molta fiducia dalla dirigenza, i rossoneri vogliono tutelarsi andando a rinnovare il contratto di Lorenzo Colombo e poi cedendolo in prestito al Monza. I rossneri credono che l’attaccante, sotto la guida di un tecnico come Raffaele Palladino, possa fare il passo in avanti definitivo. Una volta ceduto Colombo, si penserà anche alla vendita di Divock Origi. Il belga guadagna circa 4 milioni a stagione, troppi per il suo scarso rendimento della scorsa stagione. Effettuate queste due cessioni, si potrà tornare sull’attacco e concentrarsi per un altro tipo di giocatore che possa fare la staffetta con Olivier Giroud.