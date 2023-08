Musah si presenta ai tifosi: spoiler sul numero di maglia

Giornata di visite per il nuovo acquisto del Milan che tra autografi e primi saluti ha lasciato (forse) un indizio per il suo numero nuovo di maglia in vista della stagione in entrata

Yunus Musah ha da poco concluso le visite mediche a Milano prima di firmare il contratto con i rossoneri. Al termine della parte fisica il calciatore all’uscita del Centro Ambrosiano si è fermato dai tifosi a rilasciare interviste e prime parole ma un dettaglio non è sfuggito ai più attenti

Infatti il calciatore ha firmato tutti gli autografi inserendo il numero 4 alla fine del nome, per molti è sembrato forse un indizio della nuova maglia, per altri una semplice abitudine, sarò curioso capire se davvero il 4 possa diventare il suo numero di maglia.

Il 4 di Bennacer a Musah? Ecco cosa filtra

Naturalmente come molti sanno il 4 è il numero di maglia di Ismael Bennacer, il centrocampista algerino attualmente ai box per un infortunio lascia con il dubbio molti tifosi se cambierà numero di maglia o meno per favorire la richiesta di Musah.

Per l’oramai ex Valencia il quattro è un numero molto importante, essendo lui cresciuto sempre con questo numero sulle spalle, fin dai tempi delle giovanili fino ad arrivare alla squadra spagnola allenata anche da Rino Gattuso. Semplice suggestione oppure il calciatore premerà per riaverla? Saranno solo i prossimi giorni a dircelo ma un dettaglio così grande fa pensare a tanti scenari.