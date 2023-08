“Nessun mercato!”, annuncio ufficiale: Milan spiazzato

Ultimi botti di mercato prima della chiusura. Intanto il Milan viene spiazzato dall’annuncio ufficiale di un suo obiettivo.

A Bologna il prossimo 21 agosto, tra pochi giorni, debutterà il Milan stagione 2023-2024 di Stefano Pioli. Il Diavolo ricomincia dal Dall’Ara ed è pronto a rilanciare la sua sfida al campionato. Poi sarà la volta della Champions, dove i rossoneri vogliono ripetersi e migliorarsi, se possibile. Ma da oggi e fino al prossimo 1 settembre, il calciomercato continuerà a tenere banco. Giorgio Furlani ed il suo staff continuano a monitorare le varie situazioni in giro per l’Europa e per il mondo.

Contestualmente, i rossoneri sono alle prese con gli esuberi: ci vuole il tempo per cedere ed anche quello per rimpiazzare. Il Milan ha già anche individuato il possibile successore di Krunic, tentato dall’esperienza turca al Fenerbahce. Ma proprio in queste ore i rossoneri hanno ricevuto una doccia fredda inaspettata.

C’è l’annuncio ufficiale dell’obiettivo rossonero: “Nessun mercato per me!”

Tra le opportunità del mercato che si sono presentate, nelle ultime settimane, è venuto fuori il nome di Jordan Veretout, centrocampista francese con un passato importante in Serie A, tra Fiorentina e Roma. Oggi Veretout è in forza all’Olimpyque Marsiglia, che lo ha acquistato la scorsa estate. Il Milan, partisse Krunic, lo riporterebbe volentieri in Italia. Il francese, nel massimo campionato italiano, ha fatto più che bene.

Il Marsiglia si priverebbe di Veretout per una cifra tra i 15 ed i 20 milioni. Il centrocampista, da parte sua, ha un contratto in scadenza nel 2025. Un profilo idoneo, il suo. Il Milan ha da offrire, oltre alla prospettiva, anche la Champions, sfumata al Marsiglia in fase preliminare contro i greci del Panatinaikos.

Il Milan punterebbe su questo aspetto, primariamente, per convincere il giocatore. Che, però, pare abbia ben pochi dubbi sul suo futuro: la priorità si chiama Marsiglia. L’ha fatto presente Veretout stesso in conferenza stampa, spegnendo sul nascere le voci che lo volevano lontano da Marsiglia.

Il francese ha sottolineato di essere felice all’OM “il club più grande di Francia” – come ha detto lui stesso. E poi ha ribadito quanto segue: “Per me non esiste nessun tipo di mercato, sono concentrato sull’OM“. Parole che sanno di conferma. La palla passa ora al Marsiglia, ovviamente. Il Milan, da parte sua, attende sviluppi. Sul fronte Krunic e su quello che riguarda il suo probabile successore. Il Milan insisterà, nel caso. Per ora, però, Veretout ha chiuso.