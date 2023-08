Niente Milan, il giocatore vuole l’Olanda: affare in chiusura

Il calciomercato del Milan pare non fermarsi: il club rossonero ha voglia di tornare grandi e sta cercando di mischiare le vecchie guardie ai giovani neo arrivati.

Una delle società più attive sul calciomercato di quest’estate è stata sicuramente quella rossonera, che sul fronte delle entrate ha messo a segno il maggior numero di colpi rispetto a tutte le dirette avversarie: sono stati ben 8 gli acquisti portati a termine dalla società del diavolo, e l’intenzione è quella di non fermarsi qui. A poco più di una settimana dall’inizio del Campionato di Serie A, però, la società rossonera deve cominciare anche a piazzare i giocatori che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli.

Tanti i nomi in uscita per la rosa milanista: dopo la partenza inaspettata di Tonali a fine campionato, fino ad ora il Milan è riuscito a piazzare Rebic al Besiktas e Messias al Genoa. Nome più discusso sul fronte delle uscite è sicuramente quello di Charles De Ketelaere, che nella passata stagione ha deluso le aspettative del tecnico rossonero e dei propri tifosi. Il centrocampista belga piace tanto all’Atalanta di Gasperini, che spera di poter chiudere il prima possibile il colpo in entrata.

Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo della Serie A

Nonostante le numerose entrate che il Milan ha già messo a segno, la società rossonera non vuole fermarsi qui, ma vuole regalare a Stefano Pioli una squadra competitiva su tutti i fronti, con cambi di livello in tutti i reparti della formazione. Il reparto sul quale si è lavorato maggiormente in questa sessione estiva di mercato è sicuramente il centrocampo, dove la società vorrebbe ancora operare. Non sono bastati gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, perché il Milan si sta guardando ancora interno per un centrocampista: piace molto il centrocampista del Bologna, Jerdy Schouten, classe 1997.

Secondo quanto riportato dal giornalista olandese Rik Elfrink, Schouten piace molto al PSV Eindohoven così come alla società rossonera: al momento, però, la volontà del calciatore è quella di fare un ritorno in patria piuttosto che rimanere a giocare in Italia. I contatti tra le due squadre non sono stati ancora avviati, vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un affondo da parte dei rossoneri.

Intanto, in vista dell’inizio del nuovo Campionato, Pioli può ritenersi soddisfatto del calciomercato fatto dalla nuova società rossonera, subentrata a Maldini e Massara.