Non solo De Ketelaere, il Milan lavora ad altre due cessioni

Il mercato del Milan non è mai stato così movimentato: ben otto colpi in totale messi a segno, sia grazie agli acquisti che alle cessioni. E proprio su quest’ultimo fronte si sta concentrando la società.

Il Milan ha agguantato con ferocia il pass come squadra più attiva di questa sessione di calciomercato: nessun’altra società, infatti, si è dimostrata altrettanto vivace ed intraprendente nel cedere vecchi giocatori e accogliere nuove forze per il campionato ormai alle porte.

Tanta è la voglia di ritornare sul gradino più alto della Serie A. La società lo sa bene e, per questo, ha stilato la lista degli esuberi a cui trovare una nuova casa per la prossima annata. Non solo l’odissea del giovanissimo Charles De Ketelaere: ai Rossoneri, adesso, preoccupa la situazione di Divock Origi e Junior Messias.

Milan: le due cessioni alle porte

Divock Origi è arrivato al Milan lo scorso luglio 2022, dopo aver disputato ben quattro stagioni al Liverpool. Legato al Milan sino al 30 giugno 2026, la società di Milanello ne sta valutando la cessione.

Forte interesse per lui da parte del West Ham in Inghilterra e dall’Arabia Saudita, ad oggi pista più calda. Unico intoppo? L’ingaggio da 4 milioni l’anno. Ogni pista è ancora aperta, e il Milan sembra intenzionato a non opporre alcuna resistenza all’eventuale partenza del suo numero 27.

L’altro esubero è quello di Junior Messias: il 32enne brasiliano non ha entusiasmato il popolo rossonero per come immaginato, e adesso si cerca per lui una nuova destinazione.

Particolarmente interessato al centrocampista è il Besiktas, che già ha accolto l’ex rossonero Rebic. L’ex Crotone, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2024, potrebbe dunque ben presto raggiungere un accordo con i turchi.