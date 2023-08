Nuova idea di Furlani: il vice Giroud può arrivare dalla Serie A!

I rossoneri restano alla ricerca di una nuova punta per dare il cambio al numero 9 in attacco. Spunta un nuovo nome dalla Serie A!

Il Milan spinge per provare a chiudere il proprio mercato in entrata dopo i vari colpi ad effetto già avvenuti. Si cerca principalmente un vice Giroud ed un vice Theo. Dall’inizio della sessione estiva di calciomercato la società ha sondato parecchi nomi, ma non è arrivata la chiusura per nessuno di essi.

Dal Salisburgo è arrivato Okafor, ma Pioli è alla ricerca di altre caratteristiche per il ruolo di prima punta. Spunta un nome nuovo per l’attacco. Furlani ha individuato in lui il ruolo perfetto per le caratteristiche richieste dal tecnico e per le esigenze economiche del club. Occhio anche al nuovo nome sulla sinistra per il ruolo di vice Theo.

Nuova idea per l’attacco, in cerca di rilancio dalla Fiorentina!

Secondo Sportmediaset, il decimo colpo nel mirino del mercato rossonero sarebbe Luka Jovic. Il serbo è ormai chiuso dall’arrivo di Beltran e Nzola che hanno rinforzato il reparto nella Fiorentina. Adesso è pronto per una nuova esperienza in cerca di un rilancio, date le non brillantissime annate a Firenze, ed il Milan ci pensa seriamente. Il costo sarebbe contenuto, sui 2.5 milioni con uno stipendio non particolarmente elevato.

Ramadani, agente del giocatore, ha già chiuso due colpi in entrata per il Milan durante questa sessione: Romero e Pulisic. Si cerca di chiudere anche per il terzo colpo in avanti. L’ultima opportunità prima della chiusura del mercato si chiama Matteo Ruggeri. Il giovane dell’Atalanta sarebbe perfetto per il ruolo di vice Theo.

Il club bergamasco lo valuta circa 12 milioni e ci sarebbero già stati i primi contatti per l’apertura della trattativa. Pioli si sarebbe mosso in prima persona per capirne l’effettiva possibilità di chiusura dell’operazione. Si potrebbe arrivare ad un accordo per un prestito oneroso legato ad un obbligo di riscatto ad 8 milioni. Cifre non elevatissime che i rossoneri sarebbero disposti a pagare per chiudere qui il mercato in ingresso con ben 11 colpi.