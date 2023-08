Nuova minaccia per il Milan: offerta in arrivo

Ancora occhi sul calciatore del Milan. In casa rossonera c’è una nuova minaccia: il club è pronto a presentare l’offerta.

Il Milan lavora sodo in vista del debutto stagionale ormai prossimo. Pioli, in un pre campionato lungo ed intenso, ha avuto la possibilità di lavorare con un gruppo rinvigorito dagli acquisti e sicuramente migliorato. Al netto delle cessioni, tra cui quella pesantissima di Tonali, il Diavolo si appresta a cominciare il suo campionato coi favori del pronostico: sarà una stagione da protagonisti, come più in generale capitato nelle ultime. E gli obiettivi sono ormai decisi: scudetto da conquistare e cammino in Champions, se possibile, da migliorare.

Nel mentre si continua a sondare il mercato per eventuali, nuovi arrivi. E, di conseguenza, si fa anche cassa cedendo gli esuberi. Non tutti andranno via, perché Pioli è stato categorico: ci sono giocatori che sarebbe meglio non cedere. Da questo punto di vista, un calciatore del Milan potrebbe lasciare i rossoneri. Perché c’è un club che lo vuole e che sta per presentare la sua offerta a Milanello.

Nuova minaccia per il Milan: sta per arrivare l’offerta

Stefano Pioli non si priverebbe di una pedina che reputa funzionale, in ogni momento, e che negli anni ha dato non poche soddisfazioni. Si tratta di Rade Krunic, centrocampista bosniaco al Milan dal 2019. Non un titolare inamovibile, si sa, ma un giocatore granitico su cui il tecnico rossonero ha spesso puntato e da cui raramente è stato deluso. Un gregario di spessore, con quasi cento presenze ed un tricolore all’attivo.

Su Krunic non mancano le squadre. In particolare dalla Turchia. Ci pensa da tempo, per esempio, il Fenerbahce, alla ricerca di un centrocampista importante da inserire in rosa. Arrivasse un’offerta importante, il Milan la valuterebbe. E quest’offerta potrebbe giungere a Milanello nelle prossime ore.

Dalla Turchia sono certi: Enganche Sports parla dell’arrivo di un’offerta da 7 milioni per convincere il Milan, con un contratto da 2.3 milioni a stagione. Un triennale con opzione per un eventuale quarto anno. Cifre importanti, quantomeno per il giocatore e per le possibilità del club turco. Eppure il Milan non si accontenterà, è certo, di un’offerta ritenuta al ribasso.

Pioli considera fondamentale il bosniaco, non se ne priverebbe, come si diceva. Ma arrivasse un’offerta da almeno quindici milioni la fermezza rossonera potrebbe vacillare. Sono ore di attesa in quel di Milanello, con il destino di Krunic a metà.