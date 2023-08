Offerta rifiutata: niente da fare per il Milan

Niente da fare per il Milan che vede la sua offerta essere rifiutata: tutti i dettagli dell’eventuale operazione, che spiazza i tifosi

Quel che sta facendo il Milan in sede di mercato lascia senza dubbio per sperare i tifosi rossoneri in vista di questa stagione. L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, quando la squadra di Stefano Pioli si è qualificata in Champions League per il rotto della cuffia, con la Juventus penalizzata di dieci punti e successivamente esclusa anche dalla Conference League. La vendita di Tonali ha fruttato 80 milioni, interamente reinvestiti per rinforzare il centrocampo e l’attacco.

Il Milan, dunque, aveva come obiettivo l’ampliamento della rosa con una panchina più lunga, tallone d’Achille della scorsa stagione. In particolare in attacco, con due giocatori di livello assoluto – che vivono momenti diversi della carriera – come Christian Pulisic e Samu Chukwueze.

Due attaccanti ottimi in grado non solo di giocare come esterni alti a destra, ma anche dietro la punta e sull’altra fascia. E poi c’è lui, Olivier Giroud, che per quasi due anni ha tenuto in piedi un reparto che troppe volte ha lasciato a desiderare.

Il francese è un classe ’86, non può più giocare 50 partite in un anno ed è per questo che il Milan gli ha affiancato Noah Okafor, seguito anche dalla coppia Maldini-Massara, arrivato dal Salisburgo per 14 milioni di euro.

Milan, il Chelsea rifiuta l’offerta per Broja

Ma il Milan non vuole avere soltanto Okafor come alternativa a Giroud. Quel che vogliono Furlani e Moncada è prendere un altro attaccante, così da completare in toto il reparto. Certo, cedere Divock Origi – che percepisce 4 milioni l’anno – aiuterebbe e non molto, perché a quel punto i rossoneri si ritroverebbero con ben quattro attaccanti in rosa. Troppi anche per una squadra che la scorsa stagione aveva necessità di rinforzi.

Secondo quanto riferito da ‘Evening Standard’, il Chelsea ha rifiutato ogni tipo di tentativo da parte del Milan per acquistare Armando Broja. L’obiettivo dei Blues è tenere il centravanti albanese, in modo che possa competere con Nicolas Jackson per un posto da titolare dopo il grave infortunio di Nkunku.

C’erano altri club insieme al Milan che hanno chiesto Broja al Chelsea. Il club rossonero avrebbe voluto prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Classe 2001, Broja è uno dei centravanti maggiormente in crescita del panorama europeo e gli farebbe piacere giocare con continuità. Di certo dopo l’infortunio di Nkunku le sue chance di mettersi in mostra aumenteranno.