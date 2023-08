Pellegrino ancora sul Milan: “Darò sempre il massimo”, poi svela il suo idolo

È tempo di nuove presentazioni in casa Milan. Ai microfoni del canale YouTube ufficiale del club rossonero, è giunto il neo acquisto Marco Pellegrino, che non ha nascosto l’entusiasmo per la nuova avventura.

“Un sogno essere qui”: così Marco Pellegrino, talento argentino classe 2002, si presenta ai suoi nuovi tifosi del Milan.

Di ruolo difensore centrale, alto 1 metro e 84, giunge dalla Platense per 3.5mln di euro più 2 di bonus e il 10% percento sull’eventuale futura rivendita. Un colpo giovane, titolare inamovibile del campionato argentino (paese in cui si è appassionato sin da bambino al calcio e dove ha sempre giocato): il talento mancino si è, col tempo, specializzato nella difesa a quattro, dopo un inizio da quinto di sinistra.

Le prime parole di Pellegrino al Milan

Una nuova esperienza nel massimo campionato italiano per il 21enne, che non ha nascosto tutta l’emozione nel vestire la maglia rossonera, da sempre sognata e guardata con ammirazione.

Ai microfoni ufficiali del canale YouTube del Milan, le parole di Marco Pellegrino. Dall’entusiasmo condiviso con la famiglia alle origini italiane:

Sono discendente italiano, grazie a mio nonno da parte di madre: è nato qui in Italia e molto mi parla di questo paese. È molto felice per me. Ho visitato l’Italia qualche anno fa con la mia famiglia: spero di adattarmi presto e di poter contare sul supporto della mia famiglia, che sta sempre con me e con cui conoscerò anche Milano.

Un accenno, poi, alle sue qualità principali, tra cui spiccano la velocità, l’aggressività con cui marca l’avversario, l’abilità nel restare concentrato durante il corso del match e il solido desiderio di lavorare duro. Con la speranza di potersi adattare al meglio anche in Italia, dove il calcio è molto tattico e intenso, con giocatori di grande qualità.

Il talento ha svelato, poi, il nome del suo idolo e del giocatore a cui si ispira:

Il mio idolo è Sergio Ramos e sono un grande fan di Cristian ‘El Cuti’ Romero. Per me lui è un centrale molto completo e spero di diventare come lui.

Un ragazzo appassionato e gentile, attento a trascorrere molto tempo con la famiglia, con la fidanzata e con gli amici, con cui ama giocare ai videogiochi.

Il retroscena sul numero scelto per la sua nuova maglia rossonera, tra nostalgia e riconoscenza:

Ho scelto la maglia numero 31 perché era quella che indossavo al Platense, quella con cui ho debuttato e fatto il mio primo goal. Per me è una maglietta molto speciale.

L’intervista termina con un augurio per il futuro: