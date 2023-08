Pioli fa muro, no alla cessione: resta al Milan

Un top club estero si è fatto avanti per acquistare il giocatore rossonero, ma il Milan non intende farne a meno.

La deadline di questa sessione estiva di calciomercato si avvicina. In questo periodo più che mai, determinate trattative risultano condizionate da parecchi fattori.

In primis, i risultati ottenuti sul campo in queste prime giornate dei campionati nazionali. Nello specifico caso delle cessioni, invece, pesa molto sui ragionamenti delle società la possibilità di ingaggiare un sostituto all’altezza nell’immediato, con così poco preavviso.

Bayern Monaco, per il dopo-Pavard si guarda in casa Milan

Dando uno sguardo a ciò che sta succedendo in queste ore in Serie A, una situazione simile la sta affrontando l’Inter, con risvolti che rischierebbero di coinvolgere persino il Milan.

Come già noto da diversi giorni, il club nerazzurro sarebbe molto vicino all’acquisto di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Pur avendo già raggiunto un accordo con i bavaresi per il costo del cartellino e con il giocatore sui dettagli contrattuali, il suo approdo a Milano sponda nerazzurra non si è ancora concretizzato.

Dietro tale stallo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, vi sarebbe la chiara volontà del tecnico Thomas Tuchel. Prima di cedere il difensore, campione del mondo con la Francia nel 2019, quest’ultimo si aspetta che venga ingaggiato un nuovo interprete nel suo ruolo.

Il Bayern Monaco punta Kalulu: la posizione del Milan

Presto detto il motivo per cui, nonostante la trattativa riguardi direttamente il Bayern Monaco e l’Inter, anche il Milan risulta coinvolto: l’allenatore tedesco avrebbe infatti indicato il rossonero Pierre Kalulu nella lista dei papabili candidati a ricoprire il vuoto lasciato dall’eventuale addio di Pavard.

Nonostante ciò, con buona pace dei cugini nerazzurri, il club rossonero non intende privarsi dell’ex Lione. Come rivelato da Nicolò Schira, né la società né il giocatore hanno mostrato segnali in direzione di un’eventuale separazione in questi ultimi giorni di trattative.

Stefano Pioli è stato chiaro nell’esprimere la propria opinione a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Per lui, il difensore classe 2000 non è in vendita e, pertanto, conta sulla sua permanenza. Allo stesso modo, anche Kalulu vorrebbe proseguire il suo percorso rossonero. Nonostante non sia al momento la prima scelta nelle gerarchie del reparto difensivo, quest’ultimo sta lavorando in totale serenità allo scopo di assicurarsi nuovamente più minutaggio.