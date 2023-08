Pioli non vuole perderlo: il Milan ha deciso

Pioli vuole bloccare il giocatore considerato inizialmente in uscita dal Milan: il club rossonero ha preso una decisione precisa.

Il reparto avanzato del Milan si è fatto decisamente ricco, grazie a Okafor e al già presente Olivier Giroud. A questi due giocatori va aggiunto inoltre Divock Origi, il quale continua a rifiutare ogni offerta a lui proposta e che sta mettendo sotto scacco la società rossonera.

Altro attaccante attualmente presente in rosa è Lorenzo Colombo, tornato dal prestito dello scorso anno al Lecce e che cerca spazio per mostrare il suo valore. Il Milan vuole accontentare il giocatore, dal momento che crede nelle sue capacità e considerandolo un patrimonio del club.

Pioli vuole tenerlo: decisione del Milan

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sul giovane attaccante di proprietà del Milan ci sarebbe un forte interesse di Cagliari e Genoa, con le due neopromosse che potrebbero garantire quel minutaggio tanto desiderato da Colombo e dal club rossonero.

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha un reparto avanzato composto da un giovane interessante come Zito Luvumbo e tre giocatori già noti al nostro campionato come Eldor Shomurodov, Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti. Colombo dovrebbe sudarsi il posto all’interno dell’attacco rossoblu ma allo stesso tempo potrebbe giovare della competizione all’interno dello spogliatoio. A Genova sponda rossoblù, mister Gilardino può contare davanti sui neo acquisti Junior Messias e Mateo Retegui, con quest’ultimo già protagonista con la maglia del Grifone, ma il resto del reparto sembra sulla carta più debole di quello del Cagliari, composto da profili come Ekuban, Puscas, Coda e Favilli.

Al Genoa, Colombo potrebbe giocare in un attacco a due insieme a Retegui e dividersi gli spazi con il giovane attaccante della nazionale italiana o fare una staffetta con l’ex giocatore del Tigre in caso di modulo con tridente, che potrebbe esaltare le qualità dell’ex rossonero Messias. Quel che è certo è che Colombo verrà mandato in prestito in una squadra in grado di dargli un gran numero di minuti giocati e che gli possa permettere di crescere in uno spogliatoio sereno. Sia Gilardino che Ranieri sono due tecnici che prediligono un gioco offensivo e questo può favorire la crescita dell’attaccante di proprietà del Milan. I rossoneri si apprestano a iniziare il nuovo campionato tra una settimana con tante certezze arrivate dal mercato sia in entrata che in uscita, con un occhio anche ai giovani come Lorenzo Colombo, che in futuro potrebbero diventare parte integrante della rosa del Milan.