Pressing di un club di Premier: può lasciare il Milan

Prosegue la manovra uscite del Milan dopo le partenze di Rebic e Messias: un altro giocatore può salutare presto, andrà in Premier League.

La sfida tra Bologna e Milan chiude la prima giornata del campionato di Serie A che ha visto tutte (o quasi) le big non inciampare in passi falsi. I risultati che arrivano dal campo interessano ovviamente, e non poco, la dirigenza rossonera, ma non sono l’unico aspetto preponderante in questa fase della stagione. Particolare attenzione è riposta anche sul calciomercato che, a pochi giorni dal termine, potrebbe regalare nuovi entusiasmanti colpi di scena ai tifosi del Milan.

Novità in arrivo, ma non soltanto dal mercato, e una di queste potrebbe essere quella legata al nuovo schieramento tattico di Yacine Adli, giovane centrocampista francese che nella passata annata non ha avuto molto spazio nelle rotazioni. Quest’anno, però, con maggior esperienza e con un pizzico di intraprendenza in più, il calciatore classe 2000 potrebbe dire la sua anche come vice Krunic, a detta di Pioli. Un rinforzo casalingo che potrebbe permettere alla proprietà di Gerry Cardinale di non effettuare altri investimenti nel reparto, e di risparmiare il budget per puntellare altri reparti.

Origi-Milan, aria d’addio: pressing costante dello Sheffield United

Come per l’attacco che potrebbe subire un’ennesima mini rivoluzione. Nei giorni scorsi, infatti, il Monza di Adriano Galliani si sarebbe fatto avanti insistentemente con il Milan per il nome di Lorenzo Colombo, giovane attaccante classe ’99 di proprietà del club rossonero, che nell’ultima stagione al Lecce ha stupito gli addetti ai lavori. Ora il Condor lo vorrebbe portare in Brianza per completare il reparto offensivo a disposizione di Roberto Palladino (che nel frattempo potrebbe salutare Petagna). Il tecnico biancorosso ha già espresso gradimento per il suo profilo.

Colombo, tuttavia, non è l’unico centravanti a Milano con le valigie pronte. Chi aspetta soltanto l’offerta giusta per poter salutare è anche Divock Origi, che nell’ultima e unica stagione sotto la guida di Stefano Pioli non è riuscito ad entrare nelle grazie dei tifosi e del club. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, il calciatore belga sarebbe tentato dal ritorno in Premier League, e alcune squadre inglesi sono pronte a corteggiarlo pur di accaparrarselo. In particolare lo Sheffield United, alla ricerca di un nuovo attaccante, vorrebbe chiederlo in prestito al Milan per la stagione in corso. Da valutare se verrà inserito un diritto/obbligo di riscatto, ma Origi ora potrebbe davvero partire.