Pulisic, c’è lui dietro l’arrivo del nuovo acquisto: ecco perchè

Il Milan può abbracciare il suo ottavo acquisto di questa sessione di calciomercato estiva, una vera e propria rivoluzione per i rossoneri.

Il calciomercato sta per volgere al termine con l’ultimo mese disponibile per le società di cercare di puntellare qualcosa prima dell’inizio del campionato fissato per il 19 agosto, il Milan di Gerry Cardinale può dirsi soddisfatto di quanto fatto fino ad ora dimostrando una voglia di riportare in alto i rossoneri.

La squadra che si è mossa di più sul mercato è senza dubbio la società milanista che con ben 8 acquisti fino a questo momento è la regina indiscussa e incontrastata del calciomercato di Serie A, una vera e propria rivoluzione messa in atto dalla neo-dirigenza rossonera che ora può concentrarsi sulle cessioni.

Milan, il retroscena raccontato da Musah

Il tecnico Stefano Pioli ora ha a disposizione una batteria di centrocampisti e attaccanti a dir poco formidabile con calciatori rapidi nell’uno contro uno, dinamici e capaci di ricoprire più ruoli sul versante d’attacco garantendo così all’allenatore la possibilità di poter svariare con i moduli di gioco.

L’ultimo acquisto in ordine cronologico dei rossoneri è il centrocampista ormai ex Valencia Yunus Musah sbarcato a Linate ieri sera, nella giornata di oggi ha firmato il contratto che lo lega al Milan fino al 2028 e ha rilasciato una breve intervista a Milan Tv. Di seguito le sue dichiarazioni sull’amico Pulisic:

“Prima del mio approdo al Milan ho parlato con Pulisic, mi ha chiesto come vanno le cose e poco fa mi ha inviato un messaggio di congratulazioni. Sono contento di poter giocare con lui anche nel club”

Queste le parole del nuovo centrocampista rossonero che va ad arricchire la metà campo rossonera rimasta priva di una colonna portante come Sandro Tonali, lo statunitense classe 2002 è il calciatore muscolare, compatto fisicamente e feroce che mancava nel centrocampo di Pioli, ora la parola passa al campo.