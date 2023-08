Pulisic rivela: “Ho scelto il Milan per un motivo”, poi il retroscena su Pioli

Alla vigilia del primo impegno in campionato, anche Christian Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi primi mesi al Milan.

Intervistato a pochi giorni dal suo debutto nel campionato di Serie A, Christian Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua prima esperienza al Milan in questi mesi al canale YouTube “Men in Blazer“.

Pulisic esce allo scoperto: “Ho scelto il Milan perché mi sono sentito voluto”

Il fantasista statunitense ha commentato la scelta di approdare al Milan così: “Avevo un solo anno di contratto e di conseguenza era il momento adatto per cambiare club. È stato facile accettare il Milan, non ci ho dovuto pensare. Sono felice della mia decisione“. Poi svela un retroscena con Stefano Pioli: “Prima di arrivare ho parlato con alcuni di RedBird e ho fatto una chiamata con il mister, al Milan mi sono sentito voluto da tutti quelli con cui sono stato in contatto”.

Un commento a freddo anche sui tifosi, che lo hanno accolto calorosamente: “Il calore dei tifosi è bellissimo, sai di essere voluto da loro, dal club e dal mister e quando sai di avere la loro fiducia è lì che hai il migliore rendimento in campo“.