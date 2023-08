Pulisic pensa già al Derby: messaggio ai tifosi del Milan!

Non solo Stefano Pioli, anche Pulisic ha commentato a caldo la partita appena terminata tra Bologna e Milan ai microfoni di Dazn e MilanTV.

Christian Pulisic, autore del secondo gol del Milan in serata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e MilanTV nel post partita di Bologna-Milan, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Il fantasista statunitense è stato decisivo per la conquista dei 3 punti da parte della squadra, così come lo sono stati i suoi compagni di reparto, elogiati dallo stesso Pulisic.

Pulisic innamorato del Milan: “Step giusto per la mia carriera, amo i tifosi”

“Fantastico inizio, sono molto felice di far parte di questa squadra. Ci voleva questa vittoria, siamo stati bravi a segnare subito due gol. Parlare con Giroud, Loftus-Cheek e Tomori è stato fondamentale, il Milan ora è lo step perfetto per la mia carriera. Com’è giocare con Rafa e Olivier? Giocatori forti creano squadre forti, è facile giocare con gente di questo livello. Leao sappiamo cosa sa fare, è un giocatore molto pericoloso“.

Pulisic ha speso due parole per il suo debutto, analizzando anche l’azione che ha portato poi al suo primo gol in maglia rossonera: “La cosa più importante oggi era vincere. Anche il clean sheet è stato molto importante. Nonostante i due gol segnati presto non è stata una partita facile e abbiamo fatto alcune belle giocate difensive. Sono davvero emozionato e contento: primo gol nel mio debutto con il club. Ho visto Olivier che si buttava nello spazio e mi ha giocato un grande uno due e l’unica cosa che potevo fare era tirare. Esultare con i miei compagni è stata una grande emozione“.

Un messaggio finale a tutti i tifosi rossoneri, chiarendo quali sono le sue ambizioni per il futuro: “Derby? I tifosi oggi sono stati fantastici, ricordo l’anno scorso quando venimmo a San Siro, l’atmosfera era incredibile. Non riesco ad immaginare cosa potrà essere durante il derby, è fantastico avere il loro supporto. Non vedo l’ora di giocare a San Siro settimana prossima. Penso che dobbiamo lottare per vincere lo Scudetto e tutti i titoli possibili. Voglio essere un leader per questa squadra aiutando a vincere trofei. Penso sia troppo presto per parlare di favorita per lo scudetto“.