Quale futuro per Adli? Per il Milan ad oggi è una la pista più probabile

Il centrocampista francese ha sempre fatto sapere di voler restare al Milan per provare a giocarsi le sue occasioni con Pioli.

Dopo una campagna acquisti molto ricca per il Milan con tanti giocatori che sono arrivati in rossonero grazie, soprattutto, alla ricca cessione di Tonali al Newcastle, ora è di tempo di sfoltire la rosa. Come noto, non sono pochi i giocatori che potrebbero lasciare la rosa di Pioli entro la fine del mercato e tra questi c’è pure Yacine Adli. Il francese classe 2000 è uno dei giocatori che più potrebbe essere penalizzato dal cambio di modulo del Milan perché il suo ruolo naturale di trequartista non è previsto nel nuovo 4-3-3 firmato Pioli e per questo il suo futuro non è privo di dubbi.

Adli non è certo di restare, il Milan punta ancora alla cessione

Nel corso della preparazione estiva, Stefano Pioli ha provato a piazzare Adli davanti alla difesa nel ruolo occupato anche da altri giocatori come Krunic e Reijnders. L’ex Bordeaux rimane però un trequartista naturale e per questo motivo non è ancora riuscito a trovare la sua naturale posizione in campo nel nuovo Milan.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera punta ancora a cedere Adli entro la fine dell’attuale sessione di mercato. Rimane da capire se giungeranno offerte che soddisferanno il calciatore che fino ad oggi ha sempre fatto sapere di preferire restare in rossonero per giocarsi le sue chance.