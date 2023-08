Roma-Milan in TV o streaming, ecco i dettagli del big match

La terza giornata di Serie A si prepara a dare spettacolo con un super big match, uno dei classici del calcio italiano.

Il calcio italiano si appresta a regalare agli appassionati uno scontro epico tra due squadre di grande calibro: la Roma di Jose Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. Nonostante la stagione sia appena iniziata, le aspettative sono alle stelle, con entrambe le squadre determinate a conquistare una vittoria.

L’incontro tra Roma e Milan promette momenti di grande emozione e tensione. Entrambe le squadre si trovano in fasi diverse della stagione. I giallorossi sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo aver ottenuto appena un punto in occasione dei primi due match. I rossoneri, invece, sono a caccia del terzo successo di fila per continuare a tenere il passo delle pretendenti allo Scudetto.

Dove vedere il big match Roma-Milan

L’avvio di campionato per la formazione giallorossa di Jose Mourinho è stato piuttosto turbolento, frutto di un pareggio e una sconfitta. La Roma, di fatto, ha pareggiato contro la Salernitana all’esordio e ha subito una pensare sconfitta al Bentegodi contro il Verona nell’ultimo turno. Dall’altra parte, il Milan di Stefano Pioli ha ottenuto due vittorie consecutive, l’ultima delle quali è stata un trionfo per 4-1 contro il Torino. La squadra rossonera sembra essere in una forma smagliante e la squadra di Stefano Pioli pare aver integrato con successo i nuovi acquisti arrivati dalla sessione estiva del calciomercato.

L’appuntamento è fissato per venerdì 1 settembre, alle ore 20:45. L’atmosfera sarà elettrizzante quando Roma e Milan si sfideranno allo stadio Olimpico per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/24. Gli appassionati avranno diverse opzioni per seguire in diretta l’atteso scontro tra Roma e Milan. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che offre copertura completa degli eventi calcistici più importanti. Per godersi il big match, sarà sufficiente accedere all’app di DAZN tramite smart TV, Google Chromecast, Amazon Firestick o console di videogiochi e selezionare l’evento.

Inoltre, per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, sarà possibile sintonizzarsi su ZONA DAZN, al canale 214 di Sky, per non perdere neanche un istante di questa partita ad alta intensità. Roma-Milan rappresenta uno degli incontri più attesi della Serie A 2023/24, con entrambe le squadre desiderose di ottenere una vittoria preziosa. Con le opzioni di trasmissione offerte da DAZN, gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di vivere ogni emozione di questo big match, che si preannuncia ricco di colpi di scena e momenti indimenticabili. Non resta che prepararsi per una serata di puro calcio e tifare per la propria squadra del cuore.