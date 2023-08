Roma-Milan, le ultime su Dybala: è successo oggi a Trigoria

Venerdì sera il Milan sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico, Paulo Dybala sarà a disposizione? Le ultime dall’allenamento odierno.

Nella serata di sabato il Milan ha cominciato nel migliore dei modi, con una vittoria per 4-1 contro il Torino, la stagione casalinga. Gli uomini di Stefano Pioli, si avvicinano così nel migliore dei modi alla sfida di venerdì sera contro la Roma. Anche i giallorossi hanno giocato sabato sera, ma per gli uomini di Mourinho è arrivata una sconfitta per 2-1 contro il Verona.

Il risultato, però, non è stata l’unica nota dolente della serata. A destare molte preoccupazioni, infatti, è stato anche l’infortunio subito da Paulo Dybala. L’argentino è uscito anzitempo dal match ed è tutto fuorché scontato il suo esordio stagionale allo Stadio Olimpico nel match di venerdì sera contro i rossoneri.

Le ultime sulle condizioni di Dybala

Nella giornata di oggi sono proseguiti gli allenamenti della Roma a Trigoria in vista del match di venerdì contro il Milan. A non partecipare alla seduta, però, è stato Paulo Dybala.

Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, la Joya non era presente all’allenamento a causa del problema all’adduttore della coscia destra accusato nel match di sabato sera. Ad allenarsi regolarmente in gruppo, invece, è stato Nicola Zalewski.