Un rossonero apre al trasferimento in Serie A: presto la decisione del Milan

Il Milan dopo i vari acquisti effettuati dovrà valutare anche diverse uscite. Un rossonero potrebbe salutare il Milan in prestito.

Finora il mercato effettuato dal Milan è stato ricco di fuochi d’artificio, con diversi colpi inaspettati e intriganti. Adesso sarà il campo a dire se questi acquisti si riveleranno azzeccati o meno.

Intanto la dirigenza valuta la cessione di alcuni giocatori che troverebbero poco spazio. Su uno di loro c’è l’interesse del Cagliari.

Il Cagliari punta Colombo: il giocatore apre alla cessione

Con un reparto offensivo decisamente ingolfato dai vari acquisti effettuati (Pulisic, Okafor, Chuckwueze), Colombo rischia di non trovare spazio nella rosa del Milan. Nonostante la buona stagione disputata con la maglia del Lecce, il Milan è orientato a cedere nuovamente Colombo in questa finestra di mercato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Colombo è in cima alla lista dei desideri del Cagliari, che vorrebbe acquistarlo dal Milan. Il giocatore ha già dato la sua piena disponibilità al trasferimento in Sardegna, ed ora la palla passa al Milan. La dirigenza dovrà fare le proprie valutazioni e capire se cedere nuovamente l’attaccante o meno, con la scelta che è orientata sulla prima opzione.