Salta il prestito: il Milan deve trovare un’altra soluzione

Dato tra i possibili partenti per questa stagione, il Milan stava pensando di mandarlo in prestito ma a quanto pare la società che lo aveva scelto ha preferito virare su un profilo di maggiore esperienza

È una sessione di mercato super movimentata per tutta la città di Milano, in particolare la sponda rossonera sta abituando i propri tifosi con un acquisto a settimana. Arrivata l’ufficialità di Yunus Musah, centrocampista americano classe 2002, la dirigenza del Milan adesso deve pensare a piazzare gli esuberi. I giocatori a disposizione di Stefano Pioli sono tanti e alcuni di questi non fanno più parte del progetto tecnico. Il reparto offensivo, dopo gli innesti di Pulisic, Chukwueze e Okafor comincia ad essere abbastanza affollato. Uscito Rebic che è diventato ufficialmente un giocatore del Beskitas, restano da sistemare Origi e Colombo.

Il primo ha richieste di mercato in Premier League e in Arabia Saudita. Il suo stipendio, circa 4 milioni a stagione, è molto alto per le casse rossonere e la dirigenza vorrebbe liberarsi del suo pesante ingaggio per poter investire magari su un altro tipo di giocatore. Per quanto riguarda Lorenzo Colombo, invece, l’obiettivo è chiaro: si preferirebbe mandarlo in prestito per garantirgli più presenze nel nostro campionato.

Il Cagliari resta alla porta

L’esperimento con il Lecce è stato ritenuto più che riuscito per quanto riguarda il giovane attaccante di Vimercate. Colombo infatti è un classe 2002 e ha ampi margini di miglioramento. La dirigenza crede molto nel suo potenziale ed infatti ha deciso di contro-riscattarlo proprio dai salentini che avevano intenzioni di acquistarlo a titolo definitivo. Con l’acquisto di Noah Okafor, la presenza di Giroud (che resta il titolare, ndr) e la cessione ancora lontana di Origi, Colombo potrebbe trovare poco spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli.

La dirigenza rossonera vorrebbe far crescere l’attaccante per poi metterlo al centro tecnico del progetto già a partire dalla prossima stagione. Per poter mettere presenze e minuti nelle gambe però c’è bisogno di un acquirente che dia a Colombo la possibilità di crescita nel nostro campionato. Su di lui c’era il forte interesse del Cagliari di Claudio Ranieri che però, secondo il quotidiano L’Unione Sarda, si è raffreddato. I sardi preferirebbero puntare su un profilo di maggiore esperienza che permetta loro di lottare per la salvezza. Anche Atalanta e Sassuolo avevano fatto dei sondaggi per il giovane talento rossonero. I bergamaschi hanno però puntato su Scamacca ed El Bilal Tourè mentre i neroverdi hanno deciso di ingaggiare Mulattieri nell’affare Frattesi con l’Inter.