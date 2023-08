Sfuma l’obiettivo di mercato: giocherà in Italia

Dopo aver condotto una campagna acquisti da assoluto protagonista, ora il Milan dovrà rinunciare definitivamente ad un calciatore che era finito nella lista degli obiettivi.

Poche squadre hanno potuto tenere testa al mercato svolto dal Milan in questa sessione, nonostante l’avvio non era stato uno dei più idilliaci. L’addio di Paolo Maldini prima e di Sandro Tonali poi, avevano inizialmente destabilizzato l’intero ambiente rossonero, con i tifosi che si presentarono in massa sotto la sede per protestare a gran voce contro le scelte prese dalla società. Ma da li in poi è stato un turbinio di emozioni, grazie ad una serie di colpi che hanno letteralmente dato un nuovo volto alla squadra allenata da Stefano Pioli.

Da Chukwueze a Pulisic, da Loftus-Cheek ad Okafor, fino a Romero e Reijnders, sono tantissimi i nuovi nomi da imparare a memoria e alcuni di loro hanno già dato modo di potersi mettere in mostra nelle gare di pre campionato. La sfida contro il Monza nel primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, infatti, si è potuto ammirare il dinamismo di Loftus-Cheek e la classe dello statunitense ex Chelsea, che insieme possono aiutare molto la causa rossonera. Ma manca ancora qualcosa per chiudere il mercato in bellezza e il profilo cerchiato a matita rossa risponde a quello di un attaccante esterno, in grado di poter agire anche come punta centrale.

Milan, sfuma Beltran: l’attaccante va alla Fiorentina!

A dire il vero, di nomi per l’attacco ne sono circolati diversi nell’ambiente di Milanello, con Alvaro Morata che è stato uno dei primi a finire in questa lista, ma per il quale non è mai stato fatto un vero affondo nell’operazione, tanto da portare lo spagnolo fuori dai radar dei dirigenti rossoneri nei giorni a seguire. Ecco perchè, sono state successivamente prese in considerazioni nuove alternative, con una pista che porta nel campionato argentino. Il profilo in questione è quello dell‘attaccante del River Plate Beltran, sul quale c’è stato anche il forte interesse della Roma di Josè Mourinho, che però, insieme al Milan, dovranno rinunciare ad un suo possibile acquisto.

Stando a quanto riportato pochi istanti fa da Sky Sport, infatti, il club argentino ha raggiunto un accordo totale con la Fiorentina sulla base di circa 25,5 milioni di euro e sarà pronto a raggiungere Firenze nelle prossime ore. Sono, infatti, in programma per domani le visite mediche, dopodichè bisognerà solo apporre la proria firma sul contratto per renderlo ufficiale.