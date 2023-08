Sfuma l’obiettivo in attacco del Milan: il giocatore andrà in Premier League

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per il ruolo di vice-Giroud. Molti i nomi sul taccuino. Uno degli obiettivi è vicino alla Premier!

Dall’inizio della sessione di mercato i rossoneri hanno sondato tantissimi nomi per l’attacco. È arrivato Okafor, ma Pioli non lo considera del tutto il sostituto naturale del numero 9 del Milan. La società ha continuato a seguire varie alternative, ma ad oggi non c’è stata la chiusura per nessuno degli obiettivi.

Nelle ultime ore è sfumato un possibile colpo. Il giovane è vicinissimo alla firma con un club di Premier League. Ci sarebbe già l’intesa economica con il club e con il giocatore stesso che allontanerebbe definitivamente un possibile approdo a Milano.

In chiusura con il West Ham, sfuma il francese!

Hugo Ekitike continua ad essere nel mirino dei rossoneri per rinforzare l’attacco. Il PSG ha già messo in chiaro al giocatore che sarà ceduto per far spazio ai nuovi acquisti in avanti. Secondo FootMercato, l’attuale dirigente del PSG Luis Campos avrebbe incontrato il direttore tecnico del West Ham, Tim Steidten, con l’obiettivo di chiudere quanto prima per il passaggio in Premier del francese.

L’incontro è stato positivo. Gli Hammers sarebbero già riusciti, in breve tempo, a chiudere la trattativa sia dal lato del giocatore che dal lato del club di appartenenza. L’intesa economica è stata trovata con il francese che è stato convinto anche dal progetto tecnico di cui sarebbe al centro.

L’ipotesi Italia per il classe 2002 sembra essere sfumata definitivamente. Roma, Atalanta e Milan erano sulle sue tracce per rinforzare le proprie rose ma adesso dovranno virare su nuovi nomi. Si attendono solamente le visite mediche ed il giovane sarà libero di firmare il suo nuovo contratto con il club di Londra.

La società resta alla ricerca di una punta per sostituire Giroud date le tre competizioni in cui il club sarà in corsa durante l’attuale stagione (Serie A, Coppa Italia, Champions League). Proseguono i sondaggi per Jovic della Fiorentina. Il serbo è in uscita dal club di Firenze dopo l’acquisto di Nzola e Beltran che l’hanno portato ai margini della squadra.

L’attaccante ha tutte le caratteristiche richieste da Pioli, ma al momento non c’è stata nessuna accelerata decisiva per provare la chiusura. La sessione di mercato estiva è agli sgoccioli ed i rossoneri rimangono alla ricerca di un attaccante. La società spera di chiudere la questione il prima possibile senza però investire cifre ingenti per poter consegnare a Pioli il vice-Giroud tanto atteso.