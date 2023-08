Si allena a parte a Milanello, Pioli non punterà su di lui: aria di addio?

Il Milan, protagonista assoluto del mercato in entrata, ha ora necessità di piazzare qualche esubero: oltre ai vari Caldara, Origi e Ballo-Tourè, un altro giocatore potrebbe partire in questa sessione di mercato.

Coperto dai nuovi arrivati Pulisic e Chukwueze, il futuro di Alexis Saelemaekers resta un’incognita. Diversi club hanno fatto sondaggi e chiesto informazioni al Milan, ma ad oggi non sono state recapitate offerte ufficiali.

La posizione del Milan sembra però essere chiara: come riportato da SkySport, nella giornata odierna l’esterno belga non si sarebbe allenato con il resto del gruppo in vista dell’esordio stagionale, al Dall’Ara, contro il Bologna.

Saelemaekers non si allena con il gruppo: le ultime

Saelemaekers non avrebbe alcun problema fisico al momento. Il belga si è infatti allenato a parte insieme al gruppetto dei giocatori che non rientrerebbero nei piani di Pioli: Caldara, Ballo-Tourè e Origi.

Per questi giocatori la società è alla ricerca di una sistemazione, ad oggi ancora indefinita. Saelemaekers, dunque, con la giusta offerta potrebbe partire ma, a pochi giorni dalla fine del mercato, le ipotesi che portano ad una sua permanenza restano comunque alte.